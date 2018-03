Martedì 27 workshop alla sala Consiglio della Camera di Commercio Viterbo

NewTuscia – VITERBO – “La tutela della proprietà intellettuale: asset vincente per innovazione e competitività” è il titolo del workshop in programma martedì 27 marzo 2018, dalle ore 14, nella Sala Consiglio della Camera di Commercio Viterbo.

L’incontro è teso a sottolineare l’importanza di tutelare la proprietà intellettuale grazie alla quale le imprese, che proteggono le nuove tecnologie utilizzate per i propri prodotti, riescono a sostenere il confronto sul mercato interno ed estero.

L’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio Viterbo, con la collaborazione della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico e di INDICAM-Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione, è rivolta a imprese, professionisti e Associazioni di categoria, per diffondere e rafforzare le strategie di tutela della Proprietà Industriale, innalzandone il livello di percezione come asset strategico per lo sviluppo e la competitività delle imprese.

Il programma dei lavori prevede l’introduzione da parte del segretario generale dell’ente camerale Francesco Monzillo e le relazioni su: “Aspettative e prospettive per la tutela dell’IP” diSara Zannelli di INDICAM; “La Strategia per costruire un portfolio IP e la sua sostenibilità economica” di Michele Elio De Tullio di De Tullio & Partners; “Gli strumenti di tutela della forma e i diversi contesti extra europei” di Maria Augusta Fioruzzi di De Simone & Partners; “Panoramica delle protezioni disponibili nella difesa sia civile che penale delle normative di Proprietà Industriale” di AKRAN. Al termine si aprirà il dibattito dei partecipanti con i relatori.