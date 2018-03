Denunciata dai carabinieri di Marta e Civitella d’Agliano ladra seriale di portafogli

NewTuscia – MARTA – Italiana di Viterbo di 64 anni, esperta nei furti di borselli e portafogli è stata scoperta e denunciata per due distinti episodi.

Per avere rubato un portafogli con 40 euro presso un agriturismo di Civitella d’ Agliano, e successivamente per avere rubato un borsello a Marta dall’interno di un appartamento in via Laertina, contenente un telefono cellulare e 180 euro in contanti.

Al termine di veloci e mirate investigazioni è stata ritenuta colpevole dei furti e denunciata all’A.G.