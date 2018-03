Una rappresentanza degli studenti del Liceo Artistico Midossi di Vignanello vivono la magia del Giudizio Universale

NewTuscia – VIGNANELLO – In occasione del progetto educativo Artainment@school, finalizzato alla diffusione nelle scuole di un innovativo metodo di divulgazione del patrimonio culturale e della metodologia didattica basata su un mix di strumenti complementari, analogici e digitali, gli studenti della classe 3^B del Liceo Artistico Midossi sede di Vignanello, coordinati dai professori referenti del progetto Mario Annesi e Francesca Pandimiglio, hanno partecipato alla proiezione dello spettacolo “Giudizio Universale. Michelangelo and the Secrets of the Sistine Chapel”.

L’evento davvero unico e spettacolare, rappresentato nel magico scenario dell’Auditorium della Conciliazione di Roma, reca le firme di Artainment Worldwide Show e della Fondazione Bracco d’intesa con l’USR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e di Fila. Uno spettacolo ideato da Marco Balich, con le musiche di Sting, realizzato con la consulenza scientifica dei Musei Vaticani, ha letteralmente coinvolto i ragazzi in uno show di 60 minuti in un coinvolgimento visivo e sensoriale di proiezioni a 270° portando gli spettatori al centro stesso dell’evento. La protagonista assoluta è la Cappella Sistina e lo spettacolo proietta lo spettatore nella Roma del 1508, nel periodo della creazione del capolavoro della Volta, dove il racconto dei protagonisti, i tormenti del genio, l’affresco della Genesi, il luogo segreto dell’elezione del Papa, conducono ad una immersione nella bellezza assoluta dell’immortale opera di Michelangelo, il Giudizio Universale.

Un evento dove l’azione fisica della performance teatrale incontra la magia immateriale degli effetti speciali con la tecnologia più avanzata che si mette al servizio di un racconto per parole e immagini mai visto prima. Il progetto prevede la partecipazione al Concorso “Al di là del giudizio” che presenta quattro percorsi didattici multidisciplinari – artistico, storico, sociale e professionale – con la fase esperenziale ed elaborativa dell’attività laboratoriale da realizzare con l’utilizzo di contenuti presenti sul portale. Lo scopo dell’intero progetto mira alla formazione degli studenti e al loro consolidamento delle competenze inerenti la preparazione per diventare divulgatori appassionati dell’eccellenza artistica e culturale del nostro Paese.