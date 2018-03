Anzio, il consigliere comunale Marco Maranesi aderisce al gruppo FI

NewTuscia – ANZIO – Il consigliere comunale di Anzio, Marco Maranesi, aderisce al gruppo consiliare di Forza Italia. Viva soddisfazione è stata espressa dal coordinatore FI Provincia di Roma, Adriano Palozzi: “Siamo molto felici di poter accogliere nella grande famiglia di Forza Italia l’amico Maranesi. Conosco Marco da tanti anni e si è sempre dimostrato persona di grande competenza, sempre attento ai bisogni delle famiglie e della città di Anzio.

Il suo contributo e la sua esperienza amministrativa saranno molto importanti per il crescente radicamento del nostro partito sul territorio”. A spiegare la scelta di tornare in Forza Italia è lo stesso Maranesi: “Con il Movimento Civico “Liberi di Cambiare”, al fine di continuare quel percorso di buona amministrazione iniziato tre anni fa, abbiamo deciso di aderire a FI, dopo un’attenta riflessione sul percorso politico da intraprendere per il futuro di Anzio e dopo un proficuo confronto con il coordinatore Adriano Palozzi e il suo vice Massimo Cacciotti, che ringrazio personalmente per la vicinanza e la disponibilità.

Un percorso iniziato qualche anno fa proprio all’interno di FI, che poi ci ha visto prendere strade diverse ma che oggi, cosa più importante, si rinnova nel segno della unione e della condivisione di intenti”, aggiunge Maranesi. Che, poi, conclude: “In questo contesto, va riconosciuto al Sindaco Bruschini, al vice Zucchini e a tutta l’amministrazione comunale di aver intrapreso la giusta via della positiva riorganizzazione della struttura comunale che vede a capo l’ottimo segretario generale, la dottoressa Marina Inches, insieme ai tre nuovi dirigenti che stanno portando il loro efficace contributo nei settori di competenza con effetti positivi che presto saranno sotto gli occhi dei cittadini di Anzio”.