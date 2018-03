Viterbo caput mundi nel Cuba Baila Dance Congress

NewTuscia – VITERBO – Dopo Festival di portata internazionale a Perugia, Roma, Firenze, Napoli e Milano, Viterbo per la seconda volta ospita il Cuba Baila Dance Congress, il Festival internazionale dove saranno presenti gli esponenti e i ballerini più famosi al mondo.

Per un intera giornata la Città dei Papi sarà la “Hollywood” del mondo latino dove grandi esponenti e maestri saranno presenti e pronti per oltre 20 interminabili ore di stage di varie discipline e livelli.

Dopo il grande successo dello scorso anno, purtroppo poco pubblicizzato dalla stessa Città, mentre nel mondo e in Italia se ne parlava, lo Staff di Cuba Baila composto da Luciano Gullace e i fratelli Busho Sotilio e Markens, riportano un evento epocale dove sarà prevista una vera invasione globale da tutti e 5 i continenti.

“Tutto ad un prezzo veramente economico mai visto”- cita Gullace organizzatore ed ideatore del Festival-“siamo lieti e siamo sicurissimi che la città risponda positivamente. Un evento che porta la città protagonista a livello globale non si vedeva da anni.”

L’evento è in collaborazione con Latin ReWind che insieme a Cuba Baila sono anche lo stesso Staff vincente del venerdì viterbese presso il Milk di Viterbo.

Il Festival inoltre è patrocinato ed in collaborazione con Salsitaly, l’organizzazione numero uno in Italia dei maggiori congressi nella nazione.

Molti gli artisti per oltre 20 ore in 4 sale, presso la palestra ToBe, di lezioni e vero divertimento aperto a tutte le classe e le scuole del mondo latino americano, sempre in crescente numero, dai principianti agli Master e anche per chi vuole imparare.

Le Special Guest Star come Barbara Jimenez, Yuniel Gual,Addy Mendoza, star a livello mondiale, Ronny Maden figlio d’arte del famoso Roly Maden direttamente da Cuba, Massi e Naidi, Silvio Bondy e Carla, Massimo Polo, Yoel Herrera maestro cubano da anni nella città e famoso ballerino mondiale insieme a Eguert Isasi,Giorgio y Tayla di Synergia Caraibica, i Campioni Italiani e famoso nel mondo per la Bachata sensual Gianluca y Virginia, Angelo y Mariagrazia con la scuola Salsa Malaguena una delle piú inportanti del Viterbese ,Valentina Cincotti, Christian Marroni, Agostino y Ilaria, Omar Cutini Calisti, Alessio e Sara.

Un evento unico sperando nella buona risposta della Tuscia visto che ci sono richieste già aperte in tutto il globo.

Il Dj dell’evento sarà il noto Sergio Barreca, per la fotografia Pier Luigi Caporale e responsabile stampa e comunicazione Natali Fausto Maria.

Lo Staff di Cuba Baila e Latin Rewind prima del grande evento sosterrà una conferenza stampa pubblica con alcune delle star.

Natali Fausto Maria