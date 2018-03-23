sport VITERBO e provincia 

Viterbese Castrense VS Livorno: i convocati

Emanuela Colonnelli 0 Commenti , ,

STAGIONE SPORTIVA 2017-2018

LEGA PROFESSIONISTI  CAMPIONATO SERIE C 13°RITORNO                     

  1. ANTANASOV ZHIVKO 
  2. BALDASSIN LUCA   
  3. BENEDETTI ALESSIO                                   
  4. BISMARK NGISSAH
  5. BIZZOTTO GIULIO
  6. CALDERINI ELIO                                  
  7. CELIENTO DANIELE                                    
  8. CENCIARELLI DIEGO 
  9. DI PAOLANTONIO ALESSANDRO                                                       
  10. IBRAHIME MBAYE                                     
  11. IANNARILLI   ANTONY                                                                         
  12. MENDEZ KEVIN                                             
  13. MICHELI CESARE 
  14. MOSTI NICOLA  
  15. PANDOLFI RICCARDO                                                                                                                            
  16. PEVERELLI ANDREA                                                
  17. PINI ROBERTO
  18. RINALDI MICHELE     
  19. SANE’ ANSOUMANA                                                                                  
  20. SINI SIMONE                                                                        
  21. VANDEPUTTE JARI                                                                                 
  22. ZENUNI FEDERICO                             

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