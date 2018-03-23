Viterbese Castrense VS Livorno: i convocati
STAGIONE SPORTIVA 2017-2018
LEGA PROFESSIONISTI CAMPIONATO SERIE C 13°RITORNO
- ANTANASOV ZHIVKO
- BALDASSIN LUCA
- BENEDETTI ALESSIO
- BISMARK NGISSAH
- BIZZOTTO GIULIO
- CALDERINI ELIO
- CELIENTO DANIELE
- CENCIARELLI DIEGO
- DI PAOLANTONIO ALESSANDRO
- IBRAHIME MBAYE
- IANNARILLI ANTONY
- MENDEZ KEVIN
- MICHELI CESARE
- MOSTI NICOLA
- PANDOLFI RICCARDO
- PEVERELLI ANDREA
- PINI ROBERTO
- RINALDI MICHELE
- SANE’ ANSOUMANA
- SINI SIMONE
- VANDEPUTTE JARI
- ZENUNI FEDERICO