Ultima di Pool A, arriva Santa Croce per definire la griglia play off

NewTuscia – VITERBO – Ultima giornata di Pool A, con ancora in ballo tutte le posizioni della griglia Play Off, la Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania ospita al PalaMalè di Viterbo la Kemas Lamipel Santa Croce. Alle 19.00 si scenderà sul taraflex con l’obiettivo di conquistare il miglior piazzamento possibile per la parte decisiva della stagione. Un match quindi molto importante che potrà esser seguito tramite lo streaming della web tv di Lega Volley Channel.

QUI TUSCANIA. Dopo la vittoria nella settima giornata al PalaEstra di Siena, la squadra del presidente Pieri è tornata ad allenarsi martedì per preparare la sfida decisiva di domenica contro i pisani. Gara molto importante per determinare la sfidante dei quarti play off promozione, e con voglia di riscatto dopo la sconfitta subita nella gara di andata al Santa Croce. Si entra nel vivo della campionato dove in ogni partita ci si gioca l’intera stagione ed i nostri biancazzurri stanno preparando il rush finale.

GLI AVVERSARI. La squadra, allenata da coach Michele Totire, è considerata una delle formazioni più forti del campionato di serie A2 grazie alla presenza dei due fortissimi schiacciatori Wagner e Hage. I loro punti forti risultano quindi l’attacco ed il servizio, che nelle ultime due giornate di campionato hanno fatto conquistare sei punti contro Spoleto (0-3) e Bergamo (3-0). Al momento La Kemas Lamipel Santa Croce è in seconda posizione nella Pool A con 26 punti ed a sole due lunghezze dalla testa della classifica. Il sestetto che potremo veder scendere in campo potrebbe esser formato da Acquarone, Wagner, Elia, Benaglia, Hage, Colli e libero Taliani.

ARBITRI. La gara sarà diretta da Marco Riccardo Zingaro coadiuvato da Giovanni Giorgianni. Addetto videocheck Graziano Gurgone.

NUMERI E CURIOSITA’. Capitan Cernic, che nella scorsa partita ha sfondato il muro dei 4000 punti in serie A, in questo match potrebbe toccare i 300 punti in stagione, ci sono anche Buzzelli, a cui mancano solo 9 punti ai 100 in stagione, e Shavrak, a 19 punti dai 2000 punti in serie A.

CLASSIFICA. Ceramica Scarabeo GCF Roma 28, Kemas Lamipel Santa Croce 26, Caloni Agnelli Bergamo 22, Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania 22, Emma Villas Siena 21, Centrale del Latte McDonald’s Brescia 19, Monini Spoleto 12, Videx Grottazzolina 6.

BIGLIETTI. Domenica dalle ore 17.00 saranno aperte le casse al PalaMalé per la vendita dei biglietti per il match. Il prezzo dei biglietti sarà 10€ per l’intero, 5€ il ridotto (under 18, tesserati Fipav, militari, SYA school, tesserati delle società affiliate Tuscania Volley), 3€ per i portatori di handicap e gratis per gli under10 (nati dal 2007 in poi).

Tuscania Volley