Pasqua e Pasquetta al Castello Ruspoli di Vignanello

1 e 2 Aprile apertura straordinaria del Castello Ruspoli di Vignanello

con visite guidate, animazione per bambini e picnic all’aria aperta

NewTuscia – VIGNANELLO – Se vi trovate in centro Italia e non sapete come trascorrere i giorni del week end di Pasqua, provate a pensare ai parchi e alle dimore storiche del viterbese.

Il 1 Aprile, giorno di Pasqua, il Castello Ruspoli di Vignanello inaugura la stagione 2018 delle visite guidate. Originariamente rocca fortificata, il Castello è stato trasformato in residenza signorile in periodo tardo rinascimentale, con stanze affrescate e sete dipinte, secondo il gusto dell’epoca. Celebre per il sontuoso giardino all’italiana, con il suo parterre di siepi unico nel suo genere il Castello e il suo parco sono mete ideali per trascorrere il giorno di Pasqua.

Mentre lunedì 2 Aprile, giorno di Pasquetta, i cancelli normalmente chiusi del Parco Storico della Marescotta, si aprono per dare spazio al tradizionale picnic. Anche quest’anno il Castello aderisce con entusiasmo all’iniziativa del network Grandi Giardini Italiani, come divertente occasione per avvicinare il mondo dei piccoli alla natura. Per l’occasione i bambini potranno giocare nel parco del Castello, con animazione e giochi all’aria aperta, e partecipare alle ore 15.00 alla Caccia al Tesoro Botanico. I bambini divisi in squadre per età, e sotto la supervisione degli animatori, partiranno alla ricerca delle 250 uova di cioccolato nascoste nel bosco. Alla fine, merenda per tutti i partecipanti e premiazione per i vincitori!

Posti limitati.

Biglietti e Orari:

Domenica 1 Aprile

Orario Ingressi 10-13 e 16 -18.

Ingresso da piazza della Repubblica per visita guidata al Giardino Storico e interno Castello.

Prezzi:

– 10€ biglietto adulto,

– 6€ ridotto bambini e ragazzi da 6 a 13 anni

– gratuito per bambini sotto i 6 anni

Lunedì 2 Aprile

Orario Ingressi 10-13 e 16 -18.

Ingresso da piazza della Repubblica solo per le visite guidate al Giardino Storico e interno Castello.

Prezzi

– 10€ biglietto adulto,

– 6€ ridotto bambini e ragazzi da 6 a 13 anni

– gratuito per bambini sotto i 6 anni

Caccia al Tesoro Botanico – Picnic Pasquetta

Orario 10-13.

Ingresso da via dell’Uliveto (Parco della Marescotta)

Prezzi:

– 15€ biglietto adulto. Il biglietto comprende: parcheggio interno custodito, accesso al parco e al giardino storico per tutta la giornata con possibilità di consumare il pranzo al sacco, animazione nel parco durante la mattinata, visita guidata del Castello.

– 5€ ridotto bambino, ingresso al Parco Marescotta (Via dell’Uliveto). Il biglietto comprende: animazione per l’intera giornata, Caccia al Tesoro Botanico-caccia alle uova Pasquali, merenda e premiazione per i vincitori di ogni categoria.

– 35€ pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini)

Per informazioni e prenotazioni:

Castello Ruspoli

Ania Romoli

Telefono: + 39 0761 755338

Mob: + 39 328 2038776

ania@castelloruspoli.com

www.castelloruspoli.com

Castello Ruspoli è anche su Facebook Instagram