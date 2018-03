Belcolle, nei prossimi giorni verrà rifatto il manto stradale

NewTuscia – VITERBO – Nei prossimi giorni la Asl di Viterbo ha messo in programma il rifacimento dell’asfalto delle strade interne dell’ospedale di Belcolle.

L’intervento si è reso necessario a seguito dei recenti fenomeni atmosferici che hanno provocato un deterioramento della carreggiata.

I lavori verranno effettuati nelle ore notturne, per arrecare il minor disagio possibile agli utenti, non appena le temperature torneranno ad alzarsi, al fine di consentire all’asfalto di poter mantenere una maggiore presa e durata nel tempo.

Il rifacimento, in particolare, riguarderà il tratto di strada di collegamento tra la nuova hall e l’ingresso del corpo B e il tratto che conduce al corpo D: la palazzina delle malattie infettive.

In attesa che sia possibile svolgere i lavori programmati, così come è già avvenuto nelle scorse due settimane, l’impresa di manutenzione della Asl di Viterbo provvederà ad effettuare gli interventi necessari per porre rimedio, anche in via temporanea, ad eventuali e ulteriori fenomeni di deterioramento della carreggiata, al fine di garantire la sicurezza del manto stradale e la normale percorrenza degli autoveicoli.