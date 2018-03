Asp Civitavecchia, domani Serramenti Sartorelli Asp contro Roma XX

SQUADRE MASCHILI

Serie C

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – È un vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza quello che domani vedrà di fronte la Serramenti Sartorelli Asp e la Roma XX. Alle 18:30 al Palasport i rossoblu affronteranno la terzultima forza del girone in un match delicatissimo per la classifica. Sarò una gara da vincere, anche perché Pomezia, che fino a qualche settima sembrava ormai spacciato per la permanenza in categoria, ha completamente stravolto gli equilibri, riportandosi pericolosamente a ridosso dei civitavecchiesi. “Dobbiamo affrontare la gara di domani con la giusta concentrazione – spiega capitan Stefanini – e provare a chiudere una volta per tutte il discorso salvezza”. Due le assenze per l’allenatore Franco Accardo. Mancheranno Gabriele D’Iorio e Olivastri.

SQUADRE FEMMINILI

Serie C

Trasferta insidiosa per la Margutta Asp. Sulle ali dell’entusiasmo per aver centrato la finale di Coppa Lazio, domani alle 17:30 le rossoblu saranno ospiti dello Zagarolo, quinta forza del girone A. “Sarà una partita difficile – spiega Taranta – nella quale affronteremo una squadra molto ben strutturata. Abbiamo qualche problema di formazione, ma proveremo a fare risultato”. Assente Paolini, rientra nel ruolo di centrale Monti, che affiancherà Brighenti e Fiore.

Serie D

In serie D femminile, in campo domenica alle 16 al Palasport la Possenti Costruzioni Asp di Alessio Pignatelli. Ultime chance per tenere viva la corsa salvezza per le giovane rossoblu, che se la vedranno contro la Virtus Roma, sestetto di metà classifica.