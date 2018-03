Ronciglione, Mario Zamma in scena al teatro Ettore Petrolini con lo spettacolo “Sbussolati”

NewTuscia – RONCIGLIONE – Prosegue la ricca stagione del teatro comunale “Ettore Petrolini” di Ronciglione, promossa dall’Istituzione Progetto Teatro. Dopo il successo riscosso da Edoardo Leo con “Ti racconto una storia”, venerdì 23 marzo alle ore 21.00 il sipario del Petrolini si apre per l’eclettico attore Mario Zamma, in scena con la nuova commedia brillante “Sbussolati”, attualmente in tournée, prodotta dalla “Good Mood” di Nicola Canonico.

Una serata all’insegna delle risate e, perché no, delle riflessioni. Attraverso la formula del varietà, l’artista si cimenterà in monologhi arricchiti da suggestivi momenti musicali, tentando di affrontare lo “sbussolamento” dei nostri tempi. Si parlerà di società, amore, famiglia, politica, cultura, senza tralasciare le sorprese per il pubblico: infatti, durante lo show, entrerà in scena un giovane musicista ronciglionese, “attore” per un giorno insieme a Zanca.

I biglietti acquistabili sul sito Ciaotickets e presso la Tabaccheria Centrale Scialanca in piazza Vittorio Emanuele, al costo di 15 euro (10 euro ridotto per i bambini).

Per info: Mauro 338 2295379 / Renzo 366 9731522 / Manuela 338 5660065