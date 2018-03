Matteo Salvini, il comizio a Viterbo. (Fotoservizio)

NewTuscia – VITERBO – Matteo Salvini a Viterbo. In serata, intorno alle 19, dopo essere stato alle ex Terme Inps, si è recato tra un selfie e l’altro con la gente venuta ad applaudirlo, in piazza Verdi per il comizio.

Il clima atmosferico non è stato molto clemente, ma insieme alla tramontana che soffiava gelida si è diffuso anche il calore dei viterbesi intervenuti a sostenerlo e accoglierlo con entusiasmo. Salvini si è dichiarato conquistato dalla città già dal 3 settembre, quando ha avuto occasione di visitarla per la festa di Santa Rosa.

Affrontati i temi del termalismo, considerando le mancate occasione di utilizzare le risorse che le ex Terme offrivano, e la questione della sicurezza, pensando a Prato Giardino prima luogo di ritrovo per famiglie, ora soprattutto per spacciatori, ha auspicato all’elezione di un sindaco, secondo le sue parole, “in gamba” alle prossime amministrative.