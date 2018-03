M5S Tarquinia: 15.000 euro per i comuni che intendono realizzare una rete WiFi pubblica

NewTuscia – TARQUINIA – Il Movimento 5 Stelle di Tarquinia vuole mettere a conoscenza l’attuale amministrazione che in questi giorni è possibile registrarsi presso il sito www.wifi4eu.eu per accedere all’iniziativa europea WiFi4EU, dove verranno elargiti – a fondo perduto – 15.000 euro per ciascun comune che intenda offrire gratuitamente, ai suoi cittadini e a quelli dell’Unione Europea, una rete WiFi gratuita e sicura.

L’erogazione del bonus da 15.000 euro non sarà automatica: il primo passo consiste nella presentazione di una domanda da parte dell’ente pubblico.

A ogni comune che presenterà in tempo la domanda di partecipazione verrà consegnato un buono spese da 15.000 euro utilizzabile per realizzare la rete wireless pubblica e consentire l’accesso ai cittadini.

I primi comuni che potranno contare sul bonus per la realizzazione della WiFi pubblica saranno scelti in base all’ordine di presentazione delle domande. Il 15 maggio dalle ore 13 sarà possibile inviare la domanda. Sarà quindi molto importante la tempistica di inoltro della candidatura del nostro comune. Nella prima fase saranno accettate solo 1.000 domande.

I comuni beneficiari del bonus dovranno assicurare accesso gratuito via WiFi per almeno 3 anni offrendo una connessione dati di qualità.

Ci auspichiamo quindi che il sindaco Mencarini non si faccia sfuggire questa occasione, che permetterebbe – finalmente– di avere anche a Tarquinia e al Lido la possibilità di navigare in Internet liberamente e gratuitamente per i cittadini e i turisti.

M5S Tarquinia