Lavoro, Centrella (Selp): “Dati Inps positivi, ma ancora lontani da buona occupazione”

NewTuscia – ROMA – “L’aumento delle assunzioni nel mese di gennaio rilevato dall’Osservatorio sul precariato dell’Inps è indubbiamente un dato positivo, ma c’è tanto lavoro ancora da fare per favorire la buona occupazione”.

Lo dichiara in una nota Giovanni Centrella, segretario generale Selp – Sindacato europeo lavoratori e pensionati, spiegando che “il tasso di disoccupazione, ancora molto elevato, e il dilagare della precarietà, documentato anche dalle percentuali di crescita registrate dall’Inps per i contratti non stabili rispetto a quelli a tempo indeterminato, dimostrano la necessità e l’urgenza di interventi per la qualità del lavoro”.

“In particolare – sottolinea il sindacalista – occorre mettere in campo misure che incentivino la stabilità del lavoro, rendendo questi trend di crescita strutturali e non legati a sgravi introdotti di tanto in tanto senza alcuna prospettiva di lungo termine”.