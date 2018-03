Biomolecole ‘green’ e HIV i temi vincitori del Premio giornalistico “Riccardo Tomassetti” 2017

NewTuscia – ROMA – Sono state due giovani giornaliste ad aggiudicarsi ex aequo la X edizione del Premio giornalistico “Riccardo Tomassetti”, dedicato ai giornalisti under 40 che attraverso un modello di giornalismo scientifico chiaro e rigoroso contribuiscono a promuovere nel nostro Paese la conoscenza delle innovazioni mediche e farmaceutiche in grado di migliorare la salute della comunità e delle nuove generazioni. Lucia Scopelliti e Cristina Tognaccini sono le due autrici che hanno conquistato la maggioranza dei consensi della Giuria, con i loro servizi giornalistici dedicati rispettivamente all’accesso in Italia alla PrEP, profilassi pre-esposizione, intervento farmacologico messo in campo preventivamente per evitare un contagio da HIV nelle persone ad alto rischio e l’utilizzo di piante ingegnerizzate per realizzare biomolecole a uso umano.

Il Premio speciale “Prevenzione e innovazione per la lotta alle malattie virali” invece va a Lidia Scognamiglio per il servizio TV “Test HIV: in Italia un sieropositivo su 5 non sa di esserlo”.

Dedicato alla memoria di Riccardo Tomassetti, brillante giornalista scientifico scomparso nel 2007 a soli 39 anni, il Premio è promosso dal Master “La Scienza nella Pratica Giornalistica” (SGP) della Sapienza Università di Roma,con il supporto non condizionato di Fondazione MSD, ed è patrocinato dall’Ordine dei Giornalisti, dall’Associazione pazienti con Epatite e malattie del fegato, EpaC Associazione Onlus, e dalle più importanti Associazioni di lotta all’HIV/AIDS: Anlaids Onlus, C.I.C.A., Nadir Onlus e NPS – Network Persone Sieropositive Italia Onlus.