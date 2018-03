Servizio del TG1 sull’apertura dell’isola Bisentina

La Delegazione Fai Viterbo: «C’è grande entusiasmo intorno all’apertura per le Giornate di Primavera. Ricordiamo che l’apertura è riservata solo ai tesserati Fai»

NewTuscia – BOLSENA – I riflettori della RAI sull’Isola Bisentina. Il gioiello artistico e naturalistico del lago di Bolsena, che aprirà i suoi scrigni, il 24 e 25 marzo, per i soli tesserati Fai nelle Giornate di Primavera, è stato al centro di un bel servizio andato in onda il 19 marzo al TG1. «Avevamo la consapevolezza che l’apertura dell’isola, riservata esclusivamente ai tesserati Fai, avrebbe generato grande entusiasmo. – sottolinea la Delegazione Fai Viterbo – Stiamo andando oltre ogni aspettativa.

L’isola è una perla della Tuscia. In pochi ettari si fondono insieme arte e natura, dando vita a spazi magnifici, quasi magici. La famiglia Rovati ha iniziato un complesso restauro integrato, di cui questo weekend inizieremo a vedere i primi importanti risultati». Il punto di partenza e ritorno sarà il molo di Capodimonte, dove sarà allestito un desk per permettere di iscriversi al Fondo Ambiente Italiano e avere diritto alla visita. Il servizio dei battelli sarà attivo tra le ore 9.30 e le ore 17.30 (ultimo ingresso alle ore 17).

Tra le raccomandazioni, la puntualità per accedere ai posti disponibili sui traghetti poiché non si può prenotare anticipatamente e abbigliamento comodo. L’isola non è accessibile a persone con ridotta funzionalità degli arti. Le quote per iscriversi sono di 39 euro a persona; 60 euro per coppia; 66 euro per famiglia; 20 euro per i giovai tra i 18 e i 25 anni.