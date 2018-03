Inaugurazione del nuovo luxury store Bellettini a Cura di Vetralla

NewTuscia – VETRALLA – Dal 23 al 25 marzo 2018, dalle 17 alle 21, il nuovo luxury store Bellettini, insieme alle famose fashion blogger di “The Fashion Mob” (Don’t Call Me Fashion Blogger, The Fashion Coffee, Le Stanze della Moda, Asmileplease, Cosa Mi Metto?), sarà lieto di accogliere i suoi clienti in un’atmosfera elegante, con Dj-Set e cocktail per festeggiare l’evento inaugurativo.

Il negozio si trova in Via Cassia, 194 a Cura di Vetralla (VT).