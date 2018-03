Al via il Terni Maker Festival 2018

NewTuscia – TERNI – L’associazione HackLab Terni presenta la manifestazione “Terni Maker Festival 2018” che si terrà sabato 24 marzo 2018 presso i locali del CAOS, per tutto il giorno, con ingresso libero. Si tratta della quarta edizione dell’evento che si svolgerà nell’arco di un giorno, concepito come una mostra di progetti nel campo dell’artigianato tradizionale e digitale, dell’elettronica, della meccanica e dell’informatica, realizzati da singoli, gruppi, scuole o altri enti utilizzando preferibilmente Hardware e Software Open Source.

L’evento è un’occasione per tutta la famiglia di passare una giornata curiosando tra le novità tecnologiche più divertenti: espositori, laboratori e conferenze adatte a tutti. Scopo della manifestazione è permettere di avere un’occasione per far emergere le realtà, locali e non, che si dedicano alla creazione di progetti, di fornire un momento di incontro tra esperti e appassionati di diverse tecniche e tecnologie, tradizionali e digitali, per favorire la

nascita di sinergie e stimolare nei giovani un rapporto costruttivo con le possibilità che le nuove tecnologie offrono.

Terni Maker Festival 2018 è sostenuto con i fondi OTTO PER MILLE alla CHIESA VALDESE e sarà anche un’interessante occasione per approfondire la conoscenza al riguardo, grazie all’intervento del pastore della chiesa metodista di Terni, Pawel Gajewski.

Fra le conferenze, Regione Umbria e Ufficio Scolastico Regionale presenteranno la piattaforma della rete di animatori digitali e team innovazione dell’Umbria. E’ prevista la presenza dell’Assessore regionale all’istruzione Antonio Bartolini. Durante la mattinata si avvicenderanno gli animatori digitali delle scuole dell’Umbria che presenteranno le loro esperienze didattiche. L’evento è realizzato in collaborazione con Indisciplinarte e Museo CAOS.

Il programma completo è anche disponibile sul sito hacklabterni.org. HackLab Terni è un laboratorio aperto a tutti di elettronica, scienza e arte, un centro per l’apprendimento tra pari, dedicato alla condivisione della conoscenza, in forma di workshop, presentazioni, conferenze, feste.

Fra i suoi scopi sono la diffusione di un uso creativo della tecnologia e dei concetti di Free and Open Source Software e di Open Source Hardware. L’associazione opera sul territorio da alcuni anni e ha partecipato a eventi a carattere nazionale e internazionale

L’evento è sostenuto grazie all’ottopermille alla Chiesa Valdese e Metodista.

PROGRAMMA TRMF2018

LABORATORI

• ore 10:00 / 15:00 / 17:00 – Area Lab – “Un Robot per Amico” creazione di Robot giocattolo con materiali di recupero e scrittura creativa con Massimo Sirelli di AdottaUnRobot: ogni partecipante sceglierà un oggetto con cui realizzare il corpo del Robot, e poi assocerà accessori, gambe, braccia tra materiali di recupero; infine scriverà la biografia fantasiosa del Robottino appena creato.

A partire da 6 anni, è richiesto un contributo di 5 euro.

• ore 11:00 – Project Room – “Impara il design e la stampa 3D” con le “NO LIMIT GIRLS”. Le “NO LIMIT GIRLS” dell’IC Assisi 3, illustreranno il funzionamento della stampante 3D e faranno da tutor nell’utilizzo del programma Tinkercad per il design di oggetti 3D. Le alunne partecipano al progetto STEAM dell’IC Assisi 3 per la riduzione degli stereotipi di genere.

Partecipazione libera

• ore 15:00 – Project Room – “So costruire un vero robot.” Mattoncini, fantasia e tecnologia, questa è la formula che utilizzeremo per realizzare insieme un robot perfettamente funzionante con IdeAttivaMente. Un laboratorio base per introdurre bambini e bambine al mondo della robotica educativa. Costruiremo insieme un piccolo robot dotato di motori e sensori che sarà programmato con computer o tablet. Un’attività completa per toccare con mano la robotica educativa, lavorando in gruppo per superare sfide avvincenti.

Il materiale utilizzato NON POTRA’ ESSERE PORTATO A CASA.

Da 7 a 12 anni, evento gratuito.

• ore 16:00 – Studio 1 – “Circuit-bending” con Cobol Pongide: porta il tuo giocattolo sonoro, potrai trasformarlo in uno strumento musicale. Verranno forniti gli strumenti per modificare gli apparecchi. Gli apparecchi verranno modificati in modo irreversibile.

Si tratta di un laboratorio introduttivo alla tecnica del circuit-bending, non occorre alcuna competenza in materia per partecipare. A partire da 12 anni, evento gratuito.

CONFERENZE

Sala dell’Orologio

• ore 10:00 – Presentazione della giornata

• ore 10:15 – Regione Umbria e Ufficio Scolastico Regionale presentano la piattaforma della rete di animatori digitali e team innovazione dell’Umbria. E’ prevista la presenza dell’Assessore regionale all’istruzione Antonio Bartolini. Durante la mattinata si avvicenderanno gli animatori digitali delle scuole dell’Umbria che presenteranno le loro esperienze didattiche:

• 10.30 Simonetta Leonardi, animatrice digitale IC Assisi 3, Progetto No limit Girl che coniuga STEAM e Stampa 3D. Alle 11 è in programma anche il laboratorio in cui saranno le bambine coinvolte nel progetto a spiegare ai presenti le fasi di progettazione e stampa dei manufatti 3D realizzati.

• 10.45 Marco Calvani, animatore digitale Liceo Donatelli di Terni, progetto open hardware con applicazione di Arduino nelle scienze

• 11.00 Cinzia Ferracci, animatrice digitale Direzione didattica Mazzini di Terni, progetto coding a scuola

• 11.15 Paola Angelella, animatrice digitale IC Foligno 4, esperienza Penelope to code che associa creatività e abilità manuali con coding

• 11.30 Antonella Pedacchioni, insegnante IC De Fillis di Terni, progetto SketchUp che prevede la realizzazione di edifici in 3D e la stampa dei progetti migliori

• 11.45 Francesca Tini Brunozzi, insegnante Liceo Donatelli di Terni, progetto Learning by doing, peer to peer; quando il discente diventa un maker docente, percorso di alternanza scuola lavoro con HacklabTerni in cui i ragazzi hanno realizzato un ecosistema in un acqua-terraio “Ecobox”, anche con l’obiettivo di sviluppare un modello didattico di apprendimento che è possibile propagare tra pari attraverso la replicabilità dell’esperienza.

• ore 15:00 – HackLab Terni presenta il FabLab: attrezzato con molto materiale e macchine, resterà aperto al pubblico per due pomeriggi a settimana.

• ore 15:30 – il pastore della chiesa metodista di Terni, Pawel Gajewski, interviene sull’otto per mille alla Chiesa Valdese e metodista.

• ore 16:00 – KidsBit – “Non è vero ma ci credo” – Scopriremo insieme mille e uno modi perché i nostri figli e i nostri studenti possano vivere il web positivamente con l’obiettivo di fare della mente e del cervello uno strumento di verifica dei fatti. Utilizzeremo strumenti e contenuti digitali pratici con esercitazioni da replicare in modo da rendere i più piccoli (e anche i più grandi) in grado di riconoscere le fake news e distinguere tra giornalismo responsabile e notizie artefatte.

• ore 17:15 – Eleonora Anzini presenta WordPress, la piattaforma per editoria e blogging più diffusa al mondo, e la nascita di una local community a Terni.

• ore 18:00 – Brevi presentazioni dei progetti esposti e PREMIAZIONE dei

progetti più meritevoli: o Terni GNU/LUG mette in palio una scheda A10-OLinuXino-LIME per il progetto che avrà usato meglio software e hardware open source o premi in buoni acquisto messi in palio da HackLab Terni

ESPOSITORI

Sala Carroponte

• Leonardo Vico – Mano animatronica con materiali economici.

• Liceo ‘Donatelli’ Terni – Laboratorio di Fisica Open: il Dinamometro.

• Scuola Mazzini di Terni – Esperienze del proprio atelier creativo.

• Valentina Taddei – Urban Knitwear Factory – FlowerPower KnitBeat : un altoparlante fatto a maglia.

• Ciurma – OvunQue: una rete per l’Internet of Things multibanda che trasmetterà in tempo reale dati ambientali.

• ITT allievi Sangallo Terni – espone quattro progetti: un regolatore di temperatura PID e “Harvesting energy”, un sistema di recupero energia per sensori intelligenti nell’ambito dell’IoT, un antifurto per automobile ed una gru telecomandata.

• PimpMyDesk presenta Easy Stand, la prima standing desk bella, economica, ergonomica, personalizzabile, portatile…100% italiana

• SuLuLab Laboratorio Suoni e Luci – Ficus Melody: un dispositivo che crea melodie attraverso sensori collegati alle foglie di una pianta.

• Teodor Ariton presenta AirSelfControl. Il progetto si divide in due importanti filoni: Aulapulita e Air Self Control. Aula pulita è stata inventata per fornire i dati necessari e “avvertire” quando la soglia di CO2 in un’aula scolastica viene superata. Air Self Control è una centralina progettata per l’esterno e rileva anche la quantità di polveri sottili presenti nell’aria.

LIVE-SET

Studio 1

• ore 20:00 – Cobol Pongide