Una Viterbese-Castrense bella ma sfortunata pareggia a Lucca 1-1 sfiorando l’impresa

Maurizio Fiorani

NewTuscia-LUCCA-La Viterbese-Castrense bella e sfortunata a Lucca, i gialloblù hanno disputato una grande partita sfiorando la vittoria e fallendo diverse occasioni da rete e colpendo una clamorosa traversa con Vandeputte su calcio di punizione nel finale del primo tempo. I gialloblù sono passati in svantaggio subendo la rete dei padroni di casa con Arrigoni nell’unica azione offensiva dei rossoneri della Lucchese. I gialloblù di Mr.Sottili non si sono persi d’animo e trascinati da un Calderini super pervengono al pareggio con il mediano Baldassin servito da un perfetto assist di Calderini. Nella ripresa i gialloblù hanno attaccato ma la malasorte e l’infortunio di Jefferson hanno fermato gli ardori agonistici di una Viterbese apparsa tonica e grintosa. Sabato al Rocchi arriva la capolista Livorno serve l’apporto del grande pubblico per sostenere i gialloblù.

Passiamo alle formazioni scese in campo allo stadio Porta Elisa di Lucca.

LUCCHESE: Albertoni, Arrigoni, Dell’Amico, Capuano, Fannucchi, Nolé, Espeche, Damiani, Parker, Berloncini, Russu

A disposizione di Mr. Giovanni Lopez: Di Masi, Mingazzini, Palumbo, Razzanelli, Mugelli, Russo, Bortolussi, Buratto

VITERBESE-CASTRENSE: Iannarilli, Cenciarelli, Celiento, Rinaldi, Bismark, Vandeputte, Sini, Baldassin, Sané, Calderini, Di Paolantonio

A disposizione di Mr, Stefano Sottili: Pini, Micheli, Peverelli, Mendez, Mbaye, Bizzotto, Jefferson, Zenuni, Pandolfi, Mosti

Arbitro: Signor Giovanni Nicoletti di Catanzaro

Assistenti: Signori Gaetano Massara di Reggio Calabria e Roberto Terenzio di Cosenza

Note: serata piovosa, terreno pesante per la pioggia abbondante caduta sul terreno di gioco, spettatori presenti 1000 circa temperatura rigida.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO Al 5° tiro di Calderini per la Viterbese, la sua conclusione si perde alta sopra la traversa della porta difesa dal portiere Albertoni della Lucchese.

Al 6° tiro di Russu per la formazione di casa che si perde alta sopra la traversa della porta gialloblù.

All’8° tiro di Cenciarelli dal limite per i gialloblù che si perde alta sopra la traversa della porta toscana.

Al 15°la Viterbese va vicina al vantaggio il mediano Baldassin serve Calderini, che appostato nei pressi dell’area piccola di porta conclude in porta, ma manda fuori, sprecando una favorevole occasione da rete.

Al 17° ancora i gialloblù in pericolosi in attacco con tiro di Di Paoloantonio, che conclude alto sopra la traversa di un metro.

Al 19° Calderini entra in area della Lucchese supera il difensore rossonero Espece e si trova a tu per tu con il portiere della Lucchese Albertoni, ma viene atterrato da un difensore toscano, ma l’arbitro non concede il rigore ed ammonisce il giocatore gialloblù Calderini per simulazione, tra lo stupore dei giocatori della Viterbese.

Al 20° la Lucchese si rende pericolosa in attacco con un colpo di testa di Parker, che manda di poco fuori; brivido per la difesa gialloblù.

Al 24° punizione per la formazione di Mr.Sottili per fallo su Bismark; punizione per la Viterbese batte Calderini che manda alto sopra la traversa.

Al 26° il portiere Albertoni della Lucchese in presa aerea anticipa il difensore gialloblù Sini, che si era sganciato in attacco in area toscana.

Al 27° punizione per la Lucchese dai 25 metri per fallo di Cenciarelli; batte Arrigoni, la sua conclusione si infrange sulla barriera dei giocatori della Viterbese.

Al 29° la Lucchese passa in vantaggio a sorpresa con una classica azione di contropiede, sfruttando una palla persa a centrocampo da Celiento, che pressato dai giocatori della Lucchese perde palla, ne approfittano i padroni di casa con Arrigoni, che servito in profondità da Fanucchi entra in area della Viterbese e mette in rete battendo in uscita il portiere gialloblù Iannarilli.

Al 35° la Viterbese reagisce e perviene al pareggio con Baldassin, che servito da Calderini mette in rete con una bella conclusione in diagonale che non lascia scampo al portiere Albertoni, riportando così i gialloblù sul risultato di parità.

Al 40° la Viterbese si rende pericolosa in atatcco con il solito Calderini spina nel fianco nella difesa rossonera toscana, il trequartista gialloblù conclude in porta mandando il pallone di poco alto sopra la traversa.

Al 44° la Viterbese sfiora il vantaggio con Vandeputte che su punizione colpisce la traversa della porta toscana, il pallone rimbalza sul portiere Albertoni della Lucchese ed esce incredibilmente fuori.

La prima frazione di gioco è terminata sul risultato di parità 1-1 con molte recriminazioni per i gialloblù.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 3° azione pericolosa in area gialloblù, pallone scodellato in mezzo il difensore Rinaldi allontana il pallone.

Al 5° lo scatenato Calderini entra in area e mette in mezzo un bel cross ma nessuno degli attaccanti della Viterbese raccoglie il pallone e l’azione d’attacco sfuma.

Al 7° ancora gialloblù in attacco un tiro di Calderini dai 20 metri, che esce di pochissimo fuori dai pali della porta rossonera.

Al 10° cambio nella fila della Viterbese effettuato da Mr.Sottili : esce Sane’ al suo posto entra Peverelli.

All’ 11° il portiere Albertoni della Lucchese abbranca in presa aerea un pericoloso cross dalla fascia sinistra del solito Calderini.

Al 13° grande intervento del portiere Iannarilli della Viterbese, che para un colpo di testa di Arrigoni su cross di Vannucchi, evitando la rete per la formazione toscana.

Al 15° doppio cambio nella Viterbese: escono Bismark e Vandeputte al loro posto Jefferson e Mendez.

Al 17° bello scambio tra Jefferson e Cenciarelli al limite dell’area toscana con quest’ultimo che viene anticipato al momento del tiro da un difensore rossonero.

Al 19° cross insidioso di Arrigoni della Lucchese in area gialloblù con il portiere della Viterbese Iannarilli che respinge di pugno ed allontana la minaccia.

Al 22°corner per i toscani senza esito la difesa gialloblù fa buona guardia ed allontana la minaccia.

Al 29°sostituzione nelle fila toscane; esce Nole’ al suo posto Buratto.

Al 32°Mr.Sottili provvede ad effettuare una sostituzione nelle fila dei gialloblù; esce Cenciarelli un mediano per un altro mediano Zenuni.

La Viterbese prova a vincere ma la fortuna non arride ai gialloblù, infatti la sfortuna sembra non abbandonare la compagine gialloblù, si infortuna l’attaccante Jefferson, che è costretto ad abbandonare il campo claudicante.

La formazione di Mr.Sottili non riesce nonostante gli sforzi ed il forcing generoso a conquistare la meritata vittoria e si deve accontentare del pareggio per 1-1.

RISULTATI DELLA 12° GIORNATA DI RITORNO



ARZACHENA-CUNEO 1-1

GAVORRANO-MONZA 1-0

GIANA ERMINIO-OLBIA 3-0

LUCCHESE-VITERBESE-CASTRENSE 1-1

PIACENZA-PRATO 1-0

PONTEDERA-PRO PIACENZA 1-1

ALESSANDRIA-CARRARESE 5-0

LIVORNO-SIENA 1-0

PISTOIESE-PISA 0-1

HA RIPOSATO L’ AREZZO

CLASSIFICA

LIVORNO 57

SIENA 55

PISA 52

VITERBESE-CASTRENSE 50 (UNA GARA DA RECUPERARE)

ALESSANDRIA 43

CARRARESE 43

GIANA ERMINIO 40

MONZA 39

PIACENZA 39 (UNA GARA DA RECUPERARE)

OLBIA 39

PISTOIESE 36

ARZACHENA 35

PRO PIACENZA 35

PONTEDERA 33

LUCCHESE 32

AREZZO 28 ( TRE PUNTI PENALIZZAZIONE)

CUNEO 28

GAVORRANO 26

PRATO 20

PROSSIMO TURNO

CUNEO-PONTEDERA

OLBIA-ALESSANDRIA

AREZZO-GAVORRANO

PRATO-LUCCHESE

MONZA-PRO PIACENZA

PIACENZA-GIANA ERMINIO

PISA-CARRARESE

SIENA-PISTOIESE

VITERBESE-CASTRENSE-LIVORNO



RIPOSERA’ L’ARZACHENA