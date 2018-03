Sissy, bellisssima spaniel, cerca casa

NewTuscia – APRILIA – Elegante e delicata , ecco Sissy la principessa… una bellissima spaniel di taglia medio piccola ma spesso come nelle favole anche per le principesse la storia non ha un lieto fine. Sissy, forse per l’età (circa 8 anni) o forse per i soliti banali motivi è stata abbandonata e per questa meravigliosa creatura si sono aperte le porte del canile.

Sissy è una cagnolina di taglia piccola, con un carattere solare e allo stesso tempo pacato, adatta per la vita in appartamento.

Vaccinata, microchippata e sterilizzata. Al momento si trova ad Aprilia (LT) ma è adottabile in tutto il centro e nord Italia dopo controllo preaffido Per informazioni: amicidibirillo@gmail.com Contatti: Paola 331/4833716 e Simona 349/4754289