Orvieto, al via la Settimana dell’Arte 1.0

NewTuscia – ORVIETO – Si apre domani ad Orvieto la Settimana dell’Arte: Siamo tutti Apprendisti Mecenati, in programma dal 21 al 27 marzo e promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune, allo scopo valorizzare ed animare i progetti inseriti sulla piattaforma “Art Bonus”, con incontri ed eventi attraverso cui approfondire e far comprendere meglio le potenzialità di questo strumento per la salvaguardia dell’eredità storica e monumentale e l’importanza della collaborazione pubblico-privato stimolando la crescita culturale della città.

L’appuntamento con la “Settimana dell’Arte” ricorrerà ogni anno in coincidenza con il 21 marzo e il primo fine settimana seguente. L’iniziativa si ispira all’art. 9 della Costituzione “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” e si caratterizza come progetto culturale volto a sensibilizzare ogni componente attiva della società e a coinvolgere in particolare i giovani e il terzo settore intorno al concetto che tutti possiamo essere “apprendisti Mecenati” e attivisti culturali senza delegare ad altri il ruolo di responsabilità verso l’eredità culturale che viene affidata ad ogni cittadino.

L’elenco dei beni inseriti dal 2016 dal Comune di Orvieto sulla piattaforma nazionale “Art bonus” è pubblicato sul sito del Comune e nel corso del 2018 saranno inseriti nuovi progetti con una modalità condivisa con la Scuola allo scopo di dare sostegno e animazione: ogni Istituto sarà invitato ad adottare uno dei beni presenti allo scopo di conoscerne, farne conoscere e valorizzarne la valenza storico-artistica e di identità, nonché di monitorarne con continuità lo stato di progetto e gli eventuali interventi.

Lo spirito della Settimana dell’Arte è racchiuso, infatti, nell’incontro/seminario su Art Bonus: donazione per la cultura e cultura della donazione in programma per il pomeriggio di Sabato 24 marzo che fornirà le istruzioni per l’uso di uno strumento come Art Bonus.

Sono invitate a partecipare tutte le Istituzioni, dall’Opera del Duomo alla Diocesi Orvieto-Todi, dalle Scuole al Centro Studi “Città di Orvieto”, e le varie associazioni: dall’ISAO all’Associazione “Lea Pacini” per il Corteo Storico di Orvieto, ad “Orvieto in Fiore” e a tutte le Associazioni attive intorno alle rievocazioni storiche della tradizione orvietana, ma anche Unitre, TeMa; ovvero soggetti tutti impegnati, direttamente o indirettamente, per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale.

Al fine di stimolare l’intervento privato, l’Amministrazione ha scelto di sostenere uno di tali progetti: il restauro del dipinto murale frammentario a tema civico risalente al XIII secolo, che si trova all’interno del Palazzo Comunale come testimonianza della decorazione originale della sala udienze dell’antica sede.

Nel corso di ogni iniziativa sarà diffusa una scheda informativa relativa ad Art Bonus e ai progetti inseriti e in attesa di donazioni.

Gli istituti scolastici e le associazioni sono invitati ad “adottare” un progetto già inserito in Art Bonus o ad inserirne uno ex novo, e a provvedere alla sua promozione e al monitoraggio.

La Settimana dell’Arte è realizzata dal Comune / Assessorato alla Cultura con la collaborazione di: Soprintendenza ABAP Umbria, Guide regionali Umbria, Istituto di Istruzione Superiore Artistica, Classica e Professionale di Orvieto, Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, Istituito Storico Artistico Orvietano, Centro Studi “Città di Orvieto”, Università delle Tre Età, Associazione “Giglio di Corbara” e dei Volontari dell’Arte di Orvieto.

Programma Settimana dell’Arte

Mercoledì 21 marzo

30 – Corbara – Associazione “Il Giglio” di Corbara – Art Bonus per il porto di Pagliano

Intervengono: Giovanni Altamore – Soprintendenza ABAP Umbria; Alessandra Cannistrà – Assessore alla Cultura Comune di Orvieto; Giancarlo Polleggioni –Associazione “Il Giglio” di Corbara, Stefano Talamoni – Centro Studi Città di Orvieto; Alessandro Trapassi – Archeologo, Tutor del progetto di scavo

30 – Palazzo Simoncelli in Piazza del Popolo – Visita guidata a cura dei Volontari dell’Arte

– a cura dei Volontari dell’Arte 15 – Sede Unitre, Sala Incontri Maria Teresa Santoro – Suggestioni chopiniane, notturni a cura del M° Riccardo Cambri

Giovedì 22 marzo

00 – Cattedrale di S. Maria Assunta – “Omaggio all’Umbria” Concerto di Pasqua di RAI Uno

Mosè in Egitto di Gioacchino Rossini – Coro e Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, Direttore Donato Renzetti

Opera del Duomo di Orvieto, Fondazione CRPG, Fondazione CRO, Camera Commercio Terni

Venerdì 23 marzo

30 – Auditorium Palazzo Coelli / Fondazione CRO- Conferenza ISAO a.a. 2017/2018

Conferenza a cura dell’Istituto Storico Artistico Orvietano

Davide Rigaglia Il restauro degli affreschi di Antonio Pastura nel duomo di Tarquinia. Confronti con la produzione orvietana

00 – Livio Orazio Valentini #10 anni

Galassia and Città Unita: a simbolic bridge between Orvieto ana Aiken

Videoconferenza in collegamento con Aiken USA

Proff. Bob Alexander, John Elliot e Jeremy Culier della University South Carolina e con la partecipazione di Erika Bizzarri, Marino Moretti, Cristiana e Silvia Valentini in occasione della mostra dedicata a Livio Orazio Valentini

Avvio del progetto per l’intitolazione di Piazza “Livio Orazio Valentini”

Presso il MODO Chiesa dei Santi Apostoli – Riapertura della mostra La città di Ippolito Scalza. Arte e devozione a Orvieto. Opere inedite e percorsi da riscoprire – fino al 3 giugno

Sabato 24 e Domenica 25 marzo “Giornate Art Bonus”

Sabato 24 marzo

Progetto “ART BONUS”

10.00 / 13.00 – Circuito di visite guidate dedicati ad Art Bonus

realizzate in collaborazione con i Volontari dell’Arte, le Guide regionali e con gli studenti dell’ISACP

Palazzo Comunale – “Cantiere aperto”: visita guidata al cantiere di restauro degli affreschi frammentari del XIII secolo, progetto inserito in Art Bonus

Dedicazione della città di Orvieto alla Madonna con Santa Lucia e San Giuseppe intercessori: visita guidata al dipinto seicentesco presso la Sala Unità d’Italia, progetto inserito in Art Bonus

– Cavità n. 254 in via Ripa Medici – Visita esclusiva Giornate Art Bonus

– Parco PAAO – Visita alla grotta dei tronchi fossili e al circuito dei fontanili sull’Anello della Rupe – Partenza da piazza Cahen presso ingresso Fortezza Albornoz, ore 10.00 e 11.30

– 16.00 – Auditorium di Palazzo Coelli sede Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto

Incontro/seminario Art Bonus: donazione per la cultura e cultura della donazione

Modera Mino Lorusso

Intervengono: Marica Mercalli Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria e Fernanda Cecchini Assessore alla Cultura Regione Umbria

Pier Luigi Sacco Professore di Economia della Cultura – Università IULM Milano

Carolina Botti – ALES S.p.A. Direttore Referente Art Bonus per il MiBACT

Carmelo Campagna – Presidente Ordine dei Commercialisti di Terni

Luca Tomassini – Presidente Vetrya Group

Alessandra Cannistrà – Assessore alla Cultura del Comune di Orvieto

Domenica 25 marzo

00 / 13.00 | 15.00 / 17.00

Circuito di visite guidate con Art Bonus realizzate in collaborazione con i Volontari dell’Arte, le Guide regionali e con gli studenti dell’ISACP

Palazzo Comunale – “Cantiere aperto” – visita al cantiere di restauro degli affreschi frammentari del XIII secolo

Dedicazione della città di Orvieto alla Madonna con Santa Lucia e San Giuseppe intercessori , visita al dipinto presso la Sala Unità d’Italia

Cavità n. 254 in via Ripa Medici – Visita esclusiva Giornate Art Bonus

in via Ripa Medici Parco PAAO – Visita alla grotta dei tronchi fossili e al circuito dei fontanili sull’Anello della Rupe – Partenza da piazza Cahen presso ingresso Fortezza Albornoz, ore 10.00 e 11.30/ ore 15.00 e 16.30

00 / 13.00 | 15.00 / 19.00

Nuova Biblioteca Pubblica Comunale “Luigi Fumi” – Apertura straordinaria

Visite guidate ai luoghi e ai segreti della Biblioteca

Biblioteca Ragazzi: Giocare l’arte spazio creativo ispirato alle ceramiche del Giardino dei Lettori con letture animate a tema

spazio creativo ispirato alle ceramiche del Giardino dei Lettori con letture animate a tema Sala Eufonica – ore 15.30: Visione del film Loving Vincent di Dorota Kobiela e Hugh Welchman (prenotazione obbligatoria: 0763 306450)

– Visione del film di Dorota Kobiela e Hugh Welchman (prenotazione obbligatoria: 0763 306450) Saletta Accoglienza – ore 17.00 Presentazione del libro di Piero Bevilacqua Felicità d’Italia. Paesaggio, arte, musica, cibo con la partecipazione di Giuseppe M. Della Fina e dell’autore

Lunedì 26 marzo

ore 20.45 – Chiesa di Sant’Andrea

Concerto della Corale del Rosemount College, Minnesota USA, unitamente al Coro della Cattedrale del Duomo di Orvieto Vox ed Jubilum

Martedì 27 marzo

30 – Omaggio a Erminia Frezzolini nel bicentenario della nascita Commemorazione presso la casa natale in Via Sant’Angelo, 28

Palazzo Comunale – a cura della Scuola elementare “Erminia Frezzolini” di Sferracavallo

Introduce Cristina Croce Assessore alle Politiche Educative di Orvieto