M5S Orvieto: di nuovo a rischio il terzo calanco

NewTuscia – ORVIETO – Il Consiglio dei Ministri in data 16 marzo, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, anche in qualità di Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ad interim, ha approvato, in esame definitivo, la normativa in materia di foreste e filiere forestali. Tale riordino mostra profili inquietanti in ordine alla paventata espansione della discarica di Orvieto. Qui di seguito il richiamo alla massima attenzione per il territorio da parte della capogruppo del M5S orvietano.

« il nuovo decreto Gentiloni relativo al testo unico sulle foreste pone nuove criticità per chi come noi deve occuparsi della gestione di un territorio nel quale proprio una foresta è l’unico Argine all’espansione della discarica di Le Crete in ordine al famoso terzo calanco. E pacifico infatti che il cambio normativo ponga in netto svantaggio il Comune nel far valere una precedente sentenza del Consiglio di Stato che potrebbe essere messa in discussione dal nuovo assetto legislativo. Il testo è nuovo ed è ancora in fase di studio da parte degli esperti di diritto ma allorquando la sottoscritta legge:”…i boschi che non sono stati tagliati per assicurarne la loro funzione ambientale sono considerati incolti.” avverte il timore che si creino vulnus nell’azione amministrativa del Comune.

Occorre infatti portare ad apposita commissione la valutazione il nuovo testo e verificare se occorre ottemperare a nuovi doveri perché la qualifica di bosco tra il secondo il terzo calanco venga ai fini di legge mantenuta , in modo da evitare nuove contrapposizioni con il gestore della discarica che potrebbe essere tentato di provare nuovamente la via dell’espansione. Occorre quindi unità di intenti da parte di tutte le forze politiche e la massima considerazione delle novità intercorse in queste settimane da parte degli uffici preposti altrimenti il rischio è che ogni sforzo fatto finora diventi inutile. Questo al netto di ogni considerazione politica che da parte della forza che rappresento è assolutamente negativa in ordine a come siano state modificate le regole mentre si insediava il nuovo Parlamento soprattutto su un tema così delicato come quello ambientale. .»

Lucia Vergaglia, capogruppo Movimento 5 Stelle, Consiglio comunale della città di Orvieto.