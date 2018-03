La Camera di Commercio sempre più digitale

Giovedì 22 marzo alle ore 11 l’Ente camerale celebra la Giornata della Trasparenza presentando le attività e i servizi innovativi digitali per essere più vicino a imprese, professionisti e cittadini

NewTuscia – VITERBO – La Camera di Commercio Viterbo giovedì 22 marzo celebra la Giornata della Trasparenza, in collaborazione con Infocamere. Per tale occasione è stato organizzato l’incontro “La Camera di Commercio digitale” in programma alle ore 11, presso la sede dell’Ente camerale in via Fratelli Rosselli n. 4 a Viterbo.

La Giornata della Trasparenza è considerata un momento fondamentale per l’acquisizione di riscontri sul grado di soddisfazione dei cittadini riguardo la comprensibilità, l’accessibilità e l’utilizzabilità dei dati pubblicati dalle Pubbliche Amministrazioni, nonché per individuare ulteriori necessità di informazione, nell’ottica di un continuo processo di miglioramento della trasparenza.

In tal senso saranno presentati i Piani della Performance, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’Ente camerale. Inoltre nel corso dell’incontro verranno illustrati i servizi innovativi digitali offerti a imprese, professionisti e cittadini: Cassetto digitale, SUAP digitale, Libri digitali, SPID, Fatturazione elettronica, Firma digitale, Punto Impresa Digitale.

PROGRAMMA

Introduce

Francesco Monzillo, segretario generale Camera di Commercio Viterbo

Intervengono

Federica Ghitarrari, dirigente della Camera di Commercio Viterbo

Rosanna Tedeschini, consulente Infocamere

Luigi Pagliaro, digital coordinator del Punto Impresa Digitale Viterbo

La partecipazione all’incontro è gratuita. Per motivi organizzativi si prega di confermare la partecipazione inviando una mail a: segreteria.generale@vt.camcom.it.

Per ulteriori informazioni: Segreteria generale della Camera di Commercio Viterbo, tel. 0761.234457 – 0761.234424 / www.vt.camcom.it.