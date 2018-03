Cena di beneficenza dell’associazione “SimoSmiles” a sostegno della ricerca medica

NewTuscia – MONTEFALCO – Cena di beneficenza a sostegno della ricerca medica in ricordo di Simonetta Catarinelli, una mamma e una moglie scomparsa nel 2014.

Sabato 24 marzo alle 20 al Delfina Palace di Foligno torna l’evento organizzato per il quinto anno dall’associazione “SimoSmiles”, la onlus montefalchese fondata da Carlo Gubbini e i suoi quattro figli Lucia, Agnese, Filippo ed Alessandro nel nome di Simonetta per dare un contributo alla ricerca e far sì che altre vite possano essere salvate.

Il ricavato dell’iniziativa andrà al gruppo di ricerca guidato dal professor Brunangelo Falini, direttore dell’unità di ematologia del Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Musica con deejay Carlino Mix e Mr Colin, Signor Alboro alla voce e musica live con Pamela Zampolini.

Per informazioni e prenotazioni: Lucia 328 9016286, Agnese 349 6484564, Filippo 347 4801739. Ale 327 8344867, Carlo 334 8184832

