CasaPound Viterbo: “Strada dissestata Monterazzano, l’Amministrazione non interviene”

NewTuscia – VITERBO – Le immagini scattate da un nostro militante si riferiscono alla strada di competenza comunale che va dalla Tuscanese alla torre ed alla chiesa poste sulla sommità della collina.

Interpellati gli uffici interessati, ci è stato risposto che gli addetti sono al lavoro senza sosta per i danni dovuti al maltempo di questi giorni ma che le voragini createsi su strada Monterazzano non rientrano tra le priorità di intervento.

Vorremmo far presente che sono anni che gli abitanti denunciano la totale incuria da parte dell’ Amministrazione, non è questione odierna assessore Ricci: lo specchio convesso che dovrebbe facilitare l’immissione sulla Tuscanese (in un tratto peraltro molto pericoloso ed ugualmente trascurato) sta in quelle condizioni da quattro anni, nel totale menefreghismo della Giunta. State per andarvene, fortunatamente, ma nel frattempo è vostro dovere provvedere.

CasaPound Viterbo