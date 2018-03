Viterbo ai vertici italiani per trend di sviluppo e lavoro: parola di Nicola Zingaretti

NewTuscia – ROMA –

NewTuscia – ROMA -“Il Lazio è la prima regione in Italia per la crescita dell’economia. Secondo l’Istat, a trainare lo sviluppo e il lavoro sono soprattutto le province di Roma (prima in Italia), quella di Latina e quella di Viterbo. Finalmente la nostra Regione non è più un esempio negativo, ma addirittura protagonista della rigenerazione italiana. Sono dati incoraggianti, ora sempre più determinati nella lotta per riportare lo sviluppo e il lavoro vero e di qualità, che permetta alle persone di costruire una vita più serena”.

Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti commentando i dati Istat riportati oggi in merito alla sviluppo dell’economia e del lavoro in tutte le province italiane.