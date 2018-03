Un convegno per presentare la proposta di un ecomuseo della valle del Mignone e della Farnesiana

NewTuscia – TARQUINIA – Venerdì, 23 marzo, alle ore 17,00 presso la sala consiliare, Italia Nostra,con il patrocinio del Comune di Tarquinia, presenterà la proposta di un Ecomuseo della Valle del Mignone e della Farnesiana.

Tale progetto pone al centr o dell’ attenzione il territorio inteso come un museo diffuso, da salvaguardare e tramite il quale orientare con maggiore coerenza le scelte di sviluppo per un turismo sostenibile. L’ecomuseo è una grande opportunità di promozione del territorio per le sue peculiarità archeologiche e naturali.

“L’ecomuseo è un’istituzione culturale che assicura in forma permanente, su un determinato territorio e con la partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione, valorizzazione di un insieme di beni naturali e culturali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che lì si sono succeduti-dichiara il presidente della sezione Etruria Marzia Marzioli- da questa dichiarazione nasce, nel maggio 2017, l’idea di Italia Nostra, sezione Etruria, di poter realizzare un ecomuseo della Valle del Mignone e della Farnesiana. L’opportun ità è scaturita successivamente all’ approvazione in Consiglio regionale del Lazio, della Legge Regionale 11 aprile 2017, n. 3, Riconoscimento e valorizzazione degli ecomusei regionali”.

Il programma prevede alle ore 17.00 la presentazione del PROGETTO dell’ECOMUSEO con i saluti delle Istituzioni presenti e alle 18 la visione del video DOCUMENTARIO DELL’ECOMUSEO a cura di Exploretuscia.

Alle 18.30 una breve illustrazione della proposta dell’ Ecomuseo, la presentazione della mappa delle aree interessate, la descrizione del vecchio cammino etrusco, la “Via Tarquiniese” .

La presentazione si concluderà alle ore 20.00 con un APERITIVO a base di prodotti tipici provenienti dalle campagne della Farnesiana.

Presenzieranno al convegno il sindaco di Tarquinia Pietro Mencarini , i sindaci dei comuni limitrofi quali Civitavecchia, Tolfa, Allumiere e Monteromano in presenza di alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale.