Nuova vita per la biblioteca comunale di Caprarola

NewTuscia – CAPRAROLA – La Biblioteca Comunale di Caprarola verso il rilancio. Dopo un lungo e certosino lavoro di selezione, catalogazione e inserimento in una specifica banca dati di quasi cinquemila testi, operato da numerosi volontari ai quali va il plauso e la gratitudine dell’amministrazione Stelliferi, la Biblioteca Comunale di Caprarola è pronta per una nuova avventura.

Sotto la guida da Angelo Borgna, consigliere con delega alla cultura, una specifica commissione di volontari si è occupata di coordinare tutti gli autori e le relative discipline che possono contribuire a rendere efficace l’importante attività della rinnovata biblioteca, ospitata all’interno del Palazzo della Cultura, in Via Guido Bonafede 8.

E’ stato creato quindi un sito web attraverso cui sarà data comunicazione circa i numerosi eventi programmati da marzo e fino alla fine dell’anno e, soprattutto, attraverso il quale gli utenti potranno consultare il catalogo dei libri disponibili. Nello stesso sito saranno presenti anche una galleria di video e di foto relativi agli eventi (presentazioni di libri, conferenze, dibattiti ecc.) che nella struttura si sono svolti.

Il primo evento, con il quale la Biblioteca Comunale di Caprarola intende inaugurare il nuovo ciclo, è in programma per sabato 24 marzo 2018, alle ore 16,30, presso la sala video del Palazzo della Cultura: in occasione del settantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana, si terrà un incontro condotto dalla stesso Angelo Borgna.

Il sito è www.bibliotecadicaprarola.it e sarà raggiungibile anche dal sito istituzionale del Comune di Caprarola. La Biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì con orario 9-18 e il sabato dalle 9 alle 13.