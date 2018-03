La Cooperativa Piccola Pesca Harmine esasperata rompe il silenzio ed avverte: “Siamo stremati”

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Questo il grido pacato dei pescatori professionisti della Marina di Montalto di Castro, soffocati da disagi imprevedibili, dato l’atteggiamento, ambiguo e discutibile, assunto dall’Amministrazione comunale, nei confronti della “Cooperativa piccola pesca Harmine”, che dopo numerose promesse di supporto a seguito dell’alluvione del 2012, e dopo il rilascio di permessi, per la ristrutturazione dell’area e degli immobili, nonché il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di attività non prevalenti ( come previste dallo statuto della stessa cooperativa), nella delibera n 2 del 4 gennaio 2018 scrive: ” è opportuno evitare ulteriori danni, derivanti dall’occupazione a tutt’oggi in possesso della cooperativa piccola pesca Harmine”, ed inoltra la richiesta di provvedere a”lasciare libera l’area entro 90 giorni da persone e cose e…ove non provveda momentaneamente al rilascio entro il termine assegnato si provvederà mediante esecuzione coattiva”.

Esterrefatti da un atteggiamento così ostile, dopo aver promesso supporto, anche la Confartigianato e la banca erogatrice dei mutui, nel 2014, a seguito di una delibera comunale in cui si lasciava il piano di alienazioni invariato, estromettendo da esso solo la cooperativa dei pescatori, con una lettera congiunta, rivolgendosi al sindaco Sergio Caci, affermavano: ” È chiaro che risulta assolutamente incomprensibile come si possa prima intervenire a favore di un soggetto per consentirgli di riprendere le proprie attività e subito dopo privare lo stesso soggetto dei mezzi indispensabili a far fronte agli impegni assunti con il Vostro diretto intervento”.

Una situazione che coinvolge una piccola cooperativa di pescatori da anni, ormai dal lontano novembre del 2012, quando la forza dell’acqua dell’alluvione ha trascinato via con sé la loro storia, la loro base nautica, le loro barche, le loro attrezzature…riportando danni per circa 300.000,00 euro.

Il comune aveva promesso un supporto, perché la loro attività, in ginocchio a causa dell’evento calamitoso, potesse ripartire, e forti di questo, i pescatori in questione, si sono accollati mutui personali e collettivi per ricostruire quanto distrutto e ricomprare i mezzi necessari per lavorare.

Tutto con approvazioni e consensi scritti da parte dell’Amministrazione comunale, mentre accedevano ai mutui tramite una convenzione tra LA COOPERATIVA PICCOLA PESCA HARMINE – BCC della Tuscia -CONFARTIGIANATO -” confidi ” e il COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO.

Ma, appena rimboccate le maniche, ecco che arriva una prima batosta: il 04 Luglio del 2013 gli viene notificata la delibera comunale n 158, senza alcun tipo di preavviso, in cui si vietava, nell’immediato, lo svolgimento del servizio a terzi, in piena stagione estiva; contrariamente a quanto previsto nello statuto della cooperativa, così come dal rilascio delle licenze e delle concessioni provenienti dal Comune stesso e dagli Enti preposti.

Come se non bastasse la delibera notificava un aumento ingiustificato del canone d’affitto annuo del 444%, passando da 639 euro a 2750 euro.

Si sono rivolti al TAR, ed il Presidente, vista la gravità della situazione ha emesso immediatamente una cautelare, rimandando la discussione nel merito, al mese di Agosto e confermando l’esito della cautelare stessa.”

Insomma, la cooperativa non era nel torto, bensì nella ragione!

Intanto i pagamenti dei loro mutui erano sospesi, per il grave peso economico che comportavano, mentre altri soldi, per avvocati e ricorsi uscivano dalle loro tasche, essendo la strada dei tribunali, l’unica percorribile per far valere i loro diritti.

Il 24 dicembre del 2015, l’Amministrazione, tramite raccomandata, intimava la cooperativa al pagamento del canone annuo aumentato del 444% . Chiesta la perizia tecnica in riferimento all’aumento, e negata la consultazione dell’atto di valutazione, i pescatori si sono di nuovo rivolti al TAR, che ha intimato all’amministrazione il deposito dell’atto in questione, condannando il Primo cittadino a pagare le spese del ricorso alla cooperativa “Piccola pesca Harmine”.

La ciliegina sulla torta, però, arriva il 7 Settembre 2017, giorno in cui “ai sensi dell’art 7 della L.241/1990 l’Amministrazione annuncia l’avvio del procedimento di rilascio per fine concessione, dell’area, sita nel territorio del comune di Montalto di Castro, con la richiesta di provvedere a”lasciare libera l’area entro 90 giorni da persone e cose e…ove non provveda momentaneamente al rilascio entro il termine assegnato si provvederà mediante esecuzione coattiva”.

Un avvio al procedimento di sfratto, seguito dalla notifica dello sfratto stesso, giunta il 2 Gennaio 2018 (anche qui costretti a richiedere la cautelare al Consiglio di Stato)

Una lettera, scritta dalla cooperativa “Piccola pesca Harmine, con richiesta di aiuto/ intervento ha già raggiunto gli uffici della Procura, del Prefetto, di tutto il Consiglio comunale, la Banca Credito Cooperativo BCC Roma, la Confartigianato, l’ AGCI AGRITALIA , dove i pescatori affermano indignati: “Vergognoso tutto ciò oltre ad aver speso circa 80.000,00 euro regolarmente dimostrabili a mezzo fatture, così come dimostrabile era il danno arrecato dall’alluvione certificato con perizia giurata, VAGLIATA E RICONOSCIUTA dal COMUNE di Montalto di Castro.”

Sindaco, cosa c’è sotto tutto questo accanimento?

I Pescatori hanno chiesto alla procura di fare chiarezza sui fatti, mentre attendono, quanto prima, un intervento da parte del Prefetto.

Tuttavia, una cosa è certa, non riuscirete a cacciarli, cancellando una storia e una cultura tipica del nostro paese costiero, perché noi saremo sempre là: IN PRIMA LINEA!

E lo faremo ancora con più durezza , nel caso in cui la Corte di Stato , decidesse di accogliere la Cautelare richiesta dalla Cooperativa dei pescatori.

Nel frattempo, dopo cinque anni che queste persone sono ostacolate nella possibilità di svolgere il proprio mestiere, costrette a pagare due volte le spese legali, per uscire dal “fango”, (pagando direttamente per difendersi, ed attraverso le imposte, indirettamente, le spese legali dell’Amministrazione che li tormenta) chiediamo al Sindaco, chissà, se avesse dovuto sostenere personalmente tali spese, se avrebbe mai continuato una lotta contro poveri?!

Circolo PD di Montalto di Castro e Pescia Romana