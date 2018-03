Giovedì 22 marzo, alle ore 15,30, il workshop “Tè Digitale” della Camera di Commercio Viterbo organizzato dal Punto Impresa Digitale e Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria femminile.

NewTuscia – VITERBO – Terzo appuntamento con il TèDigitale l’incontro organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Viterbo giovedì 22 marzo 2018, dal Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria Femminile e dal Punto Impresa Digitale, dedicato a “IMPRESA DONNA 4.0: strumenti digitali utili per le imprenditrici“. Il workshop si terrà a partire dalle ore 15,30 nella sede dell’Ente camerale in via Fratelli Rosselli n. 4 a Viterbo.

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le opportunità offerte da internet alle donne sia per rendere più performante e competitiva la propria impresa sia per agevolare la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli familiari. Inoltre saranno presentati alcuni servizi digitali camerali che semplificano la gestione degli adempimenti amministrativi.

PROGRAMMA

Introduce

Serenella Papalini, presidente del Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria femmiinle

Intervengono

Michela Castellani, digital promoter del Punto Impresa Digitale Viterbo

Federica Ghitarrari, dirigente della Camera di Commercio Viterbo

I TèDigitale sono incontri periodici con esperti del settore rivolti a imprese, professionisti, funzionari pubblici e studenti su innovazione digitale, agenda digitale e impresa 4.0 finalizzati a far crescere la consapevolezza sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici per elevare la competività e la semplificazione, ma anche sui rischi connessi al suo non corretto utilizzo.

La partecipazione all’incontro è gratuita. Per motivi organizzativi si prega di confermare la partecipazione inviando una mail a: pid@vt.camcom.it o imprenditoria.femminile@vt.camcom.it