Gli invisibili d’Abruzzo: Holly e Trilly cercano casa

NewTuscia – “Molly e Trilly, ancora due cucciole di maremmano abbandonate sui monti abruzzesi.

Due piccoli musi bianchi lasciati in mezzo al nulla ad attendere la morte; due anime pure, separate dalla loro mamma e dai fratelli, per soffrire di solitudine e abbandono. Basta guardare i loro occhi per capire quanto dolorosa sia stata la loro esistenza sino ad oggi. Queste due creature impaurite, infreddolite e affamate hanno scarsi tre mesi e ora hanno trovato riparo in uno stallo di fortuna.