NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – L’amministrazione comunale di Montalto di Castro continua il programma dei lavori pubblici su tutto il territorio. E’ infatti in fase di conclusione il rifacimento delle strade Querciabella e Quercette a Pescia Romana, dove sono al lavoro mezzi e operai.

«Nei prossimi giorni – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Corona – partiranno inoltre le procedure di gara per la sistemazione di via delle Magnolie e via del Magazzini. Andiamo avanti come previsto dal nostro cronoprogramma delle opere pubbliche.

C’è ancora molto da fare a Montalto e Pescia – conclude Corona – e questa amministrazione ha le idee ben chiare e un percorso ben tracciato che porterà ad una ulteriore riqualificazione del nostro amato paese».