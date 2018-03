Viterbese-Arezzo: i commenti dei protagonisti in sala stampa e le pagelle

Valentino Cesarini

NewTuscia – VITERBO – La Viterbese continua ad essere in silenzio stampa e nel dopo gara, nella stampa del Rocchi si presentano solo tesserati dell’Arezzo. Il primo a parlare è il tecnico aretino Massimo Pavanel che non cerca scuse per la sconfitta rimediata contro la Viterbese.

“Gli episodi hanno deciso la sfida di stasera, ma è da dimenticare il nostro secondo tempo, quando la Viterbese nel giro di tre minuti ha realizzato due reti che hanno chiuso la gara. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, poi abbiamo avuto questo black-out che ci è costato la sconfitta. Noi siamo in un momento psicologico complicato, n on giocavamo in gare ufficiali da un mese, ma non cerco nessun alibi per la sconfitta”.

La situazione dell’Arezzo, fuori dal terreno del gioco, sembra essere più tranquilla, anche se a breve arriverà una pesante penalizzazione (8 punti?) che farebbe scivolare nelle zone bassissime la squadra aretina. E piove sul bagnato anche per l’infortunio occorso a Moscardelli.

“Già contro il Gavoranno dovremmo rialzare la testa e portare a casa la vittoria. I tifosi sono fantastici e sono sicuro che ci staranno vicino fino all’ultimo. Moscardelli? E’ il mio cruccio più grosso il suo infortunio. Ho parlato con lui tante volte, l’ho voluto rischiare e speriamo che non stia fermo tanto tempo, perché per noi è importante”.

Per l’Arezzo ha parlato anche l’attaccante Aniello Cutolo, con un passato di tutto rispetto in Serie B.

LE PAGELLE

Di seguito vediamo le pagelle del match. Il migliore in campo è il viterbese Jefferson, mentre il peggiore è il difensore aretino Sabatino.

IANNARILLI 6: Ordinaria amministrazione per il portierone viterbese.

CELIENTO 6: Gara senza grandi affanni per il capitano. Realizza anche un goal che però viene annullato per una posizione irregolare.

SINI 6.5: Contro la coppia di “vecchi volponi” Cutolo – Moscardelli non era affatto facile, ma il numero tredici non sbaglia quasi nulla.

ATANASOV 6.5: Schierato al posto di Rinaldi, il bulgaro risponde presente. Come per Sini, non sbaglia praticamente nulla.

PEVERELLI 6: Match senza sbavature. Svolge il suo compito con sufficienza.

CALDERINI 6.5: L’eroe di Cosenza è galvanizzato e con la sua velocità mette quasi sempre in difficoltà la difesa ospite. Sta crescendo con il passare del tempo e in questo finale di stagione può essere l’arma in più. Spreca malamente un’ottima occasione pochi istanti prima dell’intervallo.

Dall’ 82’ ZENUNI SV

DI PAOLANTONIO 6: Si conferma su buoni livelli dopo la gara di Siena. Non fa nulla di eccezionale, ma la sua presenza in campo si nota, specialmente per gli avversari che fanno fatica contro di lui.

BALDASSIN 6.5: Quantità e qualità. Sbaglia pochi palloni, ne recupera tanti e mette in difficoltà la difesa aretina con i suoi inserimenti.

VANDEPUTTE 6.5: Non brilla particolarmente nella prima frazione, ma non sbaglia nemmeno nulla. Nella ripresa, dopo 8’ minuti si procura un calcio di rigore facendosi atterrare da Sabatino. Cresce con il passare dei minuti. Esce, prendendosi gli applausi del Rocchi.

Dal 62’ SANE’ 6: Entra a gara virtualmente chiusa. Pochi spunti per mettersi in mostra.

MOSTI 6.5: Buona la prestazione del classe 1998. Gioca con semplicità e questo fa si che la sua prova sia più che positiva.

Dal 67’ CENCIARELLI 6: Un giocatore importante per la categoria, come lo ha definito il tecnico dell’Arezzo. Entra a 20’ dal termine e si mette

JEFFERSON 7.5: Va al brasiliano la palma di migliore in campo. Nella prima frazione è sfortunato quando colpisce il palo. Nella ripresa archivia la pratica Arezzo nel giro di due minuti con una doppietta. Goal da attaccante vero il primo, freddo nel realizzare il rigore del raddoppio. Standing ovation al momento della sostituzione.

Dall’ 81’ NGISSAH BISMARK SV

AREZZO:

Perisan 6, Talarico 5.5 (56’ Campagna 5.5), Muscat 5.5, Varga 6, Sabatino 5, Luciani 6 (81’ Regolanti sv), Cenetti 5.5 (72’ Cellini 5.5), De Feudis 6, Foglia 5.5, Moscardelli 6 (81’ Yebli sv), Cutolo 6.