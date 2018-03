Attesa per l’arrivo della ginnasta Elisa Bianchi a Bassano Romano

NewTuscia – BASSANO ROMANO – Cresce l’attesa per l’arrivo di Elisa Blanchi a Bassano Romano. La pluridecorata campionessa di ginnastica ritmica, atleta dell’Aeronautica militare, in forza al centro sportivo A.M. di Vigna di Valle, sarà domani, 19 marzo, alla scuola media Luigi Pellegrini per il progetto “Sport e alimentazione”.

Insieme ad Elisa Santoni, Anzelika Savrajuk, Romina Laurito, Marta Pagnini e Andreea Stefanescu della squadra nazionale italiana di ginnastica ritmica allenata da Emanuela Maccarani, la Blanchi ha scritto pagine memorabili dello sport nazionale ed internazionale, conquistando qualcosa come 100 medaglie, tra olimpiadi e campionati del mondo, più altri importanti premi , significativi riconoscimenti sportivi e onorificenze nazionali.

“Quello del corretto stile di vita – ha detto Alfredo Boldorini -, quello di una regolare attività motoria ed ovviamente di una sana alimentazione rappresentano delle priorità che occorre promuovere e sviluppare. Va ricordato – ha aggiunto il consigliere comunale – che l’attività fisica ed una dieta corretta prevengono l’insorgenza dell’obesità, con particolare riguardo a quella infantile che è in questo periodo, tra l’altro, favorita anche dalla riduzione del movimento e da un sempre maggiore interesse nei confronti della televisione, videogiochi, computer e social network.

Il progetto scolastico “Sport e Alimentazione” si inquadra proprio in questo contesto e va nella direzione di sensibilizzare i ragazzi ad un corretto stile di vita. Ringrazio a nome dell’organizzazione l’Aeronautica militare ed in particolare l’ufficio generale comunicazione per aver permesso ad Elisa di essere nelle nostre scuole veicolando questi importanti messaggi tra i nostri ragazzi”.