Fare agenzia in modo diverso

Gian Paolo Pingitore

NewTuscia – VITERBO – L’agenzia Immobiliare Bagnaia di Viale Fiume è la prima agenzia di Viterbo e provincia che regalerà a sue cure spese il certificato di conformità urbanistica agli acquirenti, anche se il notaio non lo chiede enonostante non sia un documento essenziale ai fini del preliminare di compravendita.

Dunque per i compratori si pro spetta un acquisto in totale serenità e tranquillità, non a parole come nella maggior parte dei casi, ma documentato da un certificato redatto da un ingegnere che attesterà la conformità urbanistica e catastale dell’immobile oggetto della compravendita.

Sembrerebbe scontato che quando si acquista un immobile le carte siano in regola ma purtroppo la maggior parte delle volte non è così.

La maggior parte delle trattative immobiliari si complica a causa di problemi inerenti la documentazione. Irregolarità urbanistiche o catastali molto spesso non controllate adeguatamente dalle agenzie immobiliari.

Gli acquirenti sono sempre ( giustamente ) più diffidenti e, molto spesso, devono procedere all’acquisto supportati da tecnici di fiducia, nonostante la pratica sia gestita da un mediatore immobiliare che resta pur sempre un

professionista.

La “ moda” della stragrande maggioranza delle agenzie è quella di pubblicizzare la casa dopo aver controllato in modo superficiale i documenti, anzi, siccome molti lavorano senza incarico, alcune volte le carte non vengono proprio controllate ed i proprietari non vengono assolutamente sensibilizzati sull’importanza di fornire tutta la

documentazione necessaria.

Le conseguenze sono disastrose, un’irregolarità urbanistica che salta fuori durante una trattativa può scatenare conseguenze legali che impattano negativamente sulla vita delle persone. E questo non è assolutamente

giusto.

Ma cosa cambierà con l’Agenzia Immobilia re Bagnaia?

Per tutti gli incarichi dal 1 Aprile in poi verrà fornito all’acquirente, prima di versare la caparra, il certificato di conformità urbanistica e catastale dell’immobile in oggetto.

La documentazione verrà controllata da un ingegnere abilitato, nel momento del conferimento di incarico all’agenzia, ed eventuali irregolarità verranno sistemate prima di pubblicizzare l’immobile, rendendolo

disponibile ai compratori.

A seguito di un controllo dettagliato sullo storico documentale dell’immobile, l’ingegnere abilitato compilerà una relazione tecnica che attesterà la conformità urbanistica della casa allegando ad essa tutti i documenti comprovanti.

Tutta la certificazione verrà consegnata ad acquirente e venditore.

Inoltre, in tutti gli appuntamenti di vendita, l’agenzia Immobiliare Bagnaia regalerà ai clienti una guida all’acquisto sicuro, in cui si parla dell’importanza di affrontare la vendita con la documentazione a posto.

E’ importante sensibilizzare chiunque su questo tema troppe volte sottovalutato in primis dalle agenzie immobiliari.

Le spese inerenti alla certificazione saranno totalmente a carico dell’agenzia Immobiliare Bagnaia e le guide all’acquisto sicuro sono già disponibili presso l’ufficio di Viale Fiume 71 L.

Nessuna agenzia immobiliare nel viterbese ed in tutta la provincia offre agli acquirenti, e di conseguenza anche ai venditori questo servizio, è un passo sicuramente importante per eliminare quelle diffidenze, totalmente

giustificate, nei confronti della figura dell’agente immobiliare.

Un nuovo modo di fare agenzia.