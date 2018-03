Unitus, open day anche alla sede universitaria di Civitavecchia

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Secondo appuntamento dell’Università della Tuscia con l’Open Day e con le future matricole. L’evento si è svolto stamani alla sede universitaria di Civitavecchia. Vi hanno partecipato centinaia di studenti provenienti da tutto il circondario. Insieme al rettore Alessandro Ruggieri c’erano il sindaco Antonio Cozzolino e il Presidente di Unindustria Civitavecchia Stefano Cenci, che hanno entrambi ribadito l’importanza della sede universitaria quale interessante opportunità di crescita per i giovani e come “volano” per il territorio.

La città portuale può offrire grandi opportunità per i giovani. Oltre alla presentazione dell’offerta formativa già attiva presso la sede distaccata, il rettore ha informato i presenti dell’avvio del nuovo corso magistrale in Economia Circolare (con i due curricula blue e green economy), ha illustrato i servizi erogati dall’ateneo in favore degli studenti, il programma Erasmus e l’importanza delle numerose convenzioni attive con enti e imprese per aiutare gli studenti nella delicata fase di approccio e inserimento nel mondo del lavoro. A Civitavecchia sono presenti i dipartimenti DEB (Dipartimento di Scienze Ecologiche Biologiche) e DEIM (Dipartimento di Economia e Impresa) con propri corsi di laurea anche indirizzati alla realtà locale.