Tusciarugby, domenica al Sasso D’Addeo la VII giornata di Coppa Italia Seniores Femminile

La Maschile a Roma con gli All Reds NewTuscia – SAN MARTINO AL CIMINO – Dopo la straordinaria esperienza dell’arrivo di Martin Castrogiovanni a San Martino al Cimino, e la pausa Sei Nazioni, tornano finalmente in campo le varie formazioni Tusciarugby.

L’appuntamento clou è per domenica alle ore 11 quando al Sasso d’Addeo arriveranno ben sette squadre per prender parte alla settima giornata di Coppa Italia Seniores femminile.

Le ragazze del Tusciarugby, allenate da Fabrizio D’Ottavio e attualmente seconde in classifica, saranno chiamate a confrontarsi con All Reds Roma, Roma X, Unione Orvietana, Fabraternum Rugby, Frascati e Unione Rugby Capitolina. Direttore del raggruppamento Stefano Bruschi, arbitri: Alessio Vallerga e Tobia Saviano.

Queste le atlete convocate: Ilenia Zara (cap), Eleonora Brandoni, Annarita Lauro, Elisa Scocchera, Francesca Baiocco, Jessica Pollini, Claudia Casagrande, Giulia Patusso, Gaia Proietti Colonna, Diana Giacobbi, Chiara Bonsignori, Marzia Cappelloni

Sempre domenica in campo anche la Seniores maschile impegnata in trasferta in casa degli All Reds. Si gioca alle 14,30 all’interno del suggestivo scenario del Centro sociale allestito nell’ex Cinodromo della Capitale.

#VieniConNoi #Tusciarugby