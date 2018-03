Settima giornata di Pool A, sabato sera al PalaEstra contro l’Emma Villas Siena

NewTuscia – TUSCANIA – Settima giornata della Pool A, la Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania affronterà i toscani dell’Emma Villas Siena per un match che ormai è un classico. Sabato sera alle 20.30 i biancazzurri scenderanno in campo al PalaEstra di Siena con la matematica certezza della partecipazione ma con l’obiettivo di conquistare il miglior piazzamento possibile nella griglia tramite una sfida con la diretta contendente. Per i nostri tifosi che non potranno seguirci in trasferta, sarà possibile seguire il match tramite lo streaming della web tv di Lega Volley Channel

QUI TUSCANIA. Dopo il match di domenica contro la Videx Grottazzolina, Cernic e compagni sono tornati in palestra martedì per preparare la sfida contro i toscani. Una settimana molto intensa di allenamenti per farsi trovare pronti sia per il match di sabato sera che per gli imminenti playoff . L’obiettivo in queste due ultime giornate di Pool A è quello di conquistare la miglior posizione in classifica per mantenere il vantaggio campo nei quarti di finale. Entrambe le formazioni hanno 20 punti ma i biancazzurri sono quarti, proprio davanti all’Emma Villas Siena, grazie ad una vittoria in più rispetto ai senesi.

GLI AVVERSARI. La squadra guidata da coach Cichello, nell’ultima giornata ha conquistato la vittoria in Lombardia contro la Caloni Agnelli Bergamo e ci accoglierà al PalaEstra con il fine di superare i biancazzurri in classifica davanti al pubblico di casa. La squadra del presidente Bisogno la scorsa ha fatto un altro movimento di mercato, acquistando l’opposto olandese Kay Van Dijk per giocarsi il tutto per tutto nel finale di stagione con l’obiettivo dichiarato della Superlega. La formazione che potremmo veder scendere in campo sarà probabilmente composta da Fabroni, Van Dijk (alternato a Boswinkel), Barg, Melo, Fedrizzi, Vedovotto e libero Giovi.

ARBITRI. La gara sarà diretta da Luca Grassia da Roma, coadiuvato da Di Simeis Giuseppe da Lecce.

CLASSIFICA. Ceramica Scarabeo GCF Roma 27, Kemas Lamipel Santa Croce 23, Caloni Agnelli Bergamo 22, Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania 20, Emma Villas Siena 20, Centrale del Latte McDonald’s Brescia 16, Monini Spoleto 10, Videx Grottazzolina 6.

Dania Spinosi, Giancarlo Guerra – Ufficio Stampa Tuscania Volley

foto LUCA LAICI