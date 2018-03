Martedì 20 marzo inaugurazione dell’anno accademico all’Università della Tuscia

NewTuscia – VITERBO – E’ fissata per martedì prossimo 20 marzo l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università della Tuscia. La cerimonia, che si svolgerà all’Auditorium di S.Maria in Gradi, comincerà alle 10,30 con il saluto di Silvia Lucarini rappresentante degli studenti in senato accademico. Dopo di lei Paolo Capuani rappresentante del personale dirigente e tecnico amministrativo e a seguire il discorso del professor Alessandro Ruggieri rettore dell’Università della Tuscia. La Lectio Magistralis sarà tenuta dal professor Giorgio Alleva, presidente dell’ISTAT che tratterà il tema ” Giovani mondo del lavoro opportunità il valore delle competenze.