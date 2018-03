Comune di Viterbo: finanziamenti a fondo perduto per la creazione di nuove imprese

NewTuscia – VITERBO – “Ventimila euro a fondo perduto per la creazione di nuove imprese nel centro storico di Viterbo. Per presentare la domanda c’è tempo fino al 31 marzo”. A dichiararlo è l’assessore allo sviluppo economico del comune di Viterbo Sonia Perà.

“L’obiettivo – spiega Perà – è quello di valorizzare il centro storico cittadino puntando sulla produzione tipica, artigianale e di qualità, migliorando in questo modo l’accoglienza e la diversità dell’offerta nella parte storica della città, più frequentata dai turisti”.

Possono presentare domanda per ottenere il contributo gli aspiranti imprenditori che hanno i seguenti requisiti: avere compiuto il diciottesimo anno d’età alla data di scadenza del bando ed essere intenzionati ad avviare, entro il 30 giugno 2018, un’impresa per l’esercizio di una delle attività indicate nel bando. Gli aspiranti imprenditori dovranno poi iscriversi al registro delle imprese della Camera di commercio successivamente alla data di presentazione della domanda e comunque non oltre il 30 giugno 2018.

Possono inoltre presentare domanda di ammissione al contributo chi intende iniziare la loro attività entro il 30 giugno 2018.

Le attività ammesse a contributo sono quelle commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, le attività che fanno parte del settore alimentare che vendono produzioni tipiche del territorio per almeno il 60% dei prodotti commercializzati nonché merchandising turistico e souvenir, così come le attività di vendita di antiquariato, modernariato, collezionismo, e le imprese artigiane.

“Valorizzare il centro storico – sottolinea l’assessore allo sviluppo economico – significa innanzitutto ricreare il suo tessuto economico originario, puntando sulla tipicità di un’offerta in grado di entrare in sinergia con il patrimonio storico cittadino. In questo modo il turista non sarà solo invogliato a visitare i monumenti, ma anche a fare acquisti e a fermarsi in città. Un bando – conclude Sonia Perà – che vuole essere al tempo stesso un incentivo e un sostegno economico per chi vuole aprire una propria attività commerciale al servizio dello sviluppo di Viterbo e un modo per far crescere e radicare il turismo nella nostra città. Infine, in quest’ottica va anche il percorso che stiamo portando avanti da tempo e che, con l’approvazione del piano del commercio, prevede inoltre il riconoscimento delle botteghe storiche”.

Il bando è disponibile sul sito del Comune di Viterbo.