“Piacevolmente colpita da Bassano…” Betty Bavagnoli arriva in paese

NewTuscia – BASSANO ROMANO – L’ex allenatrice e calciatrice della nazionale italiana femminile, invitata dal consigliere comunale Alfredo Boldorini, è giunta nel primo pomeriggio di ieri nel centro della bassa Tuscia per discutere su un progetto legato allo sviluppo del calcio femminile nelle scuole. La Bavagnoli era accompagnata da Alessandra Nappi, referente regionale femminile per l’AIAC Lazio.

“Siamo rimaste piacevolmente colpite da Bassano e dal complesso di San Vincenzo – ha detto la Bavagnoli – . E’ imponente e immerso nel verde. La struttura si presta molto per ospitare manifestazioni legate allo sviluppo del settore giovanile e scolastico, sia maschile che femminile.

La vicinanza tra campo di calcio e servizi alberghieri fa del luogo una location perfetta. Sono poche le strutture che possono vantare questo aspetto.

Peccato per le misure del terreno di gioco che non permettono di proporre eventi più importanti come ad esempio il raduno di una nazionale giovanile. Siamo contenti comunque di aver instaurato questa collaborazione. Ringraziamo Alfredo dell’invito – ha concluso Betty Bavagnoli – con il quale organizzeremo a breve un evento nelle scuole medie per la promozione del calcio femminile”.

Progetto scolastico sul calcio femminile