Defensor Viterbo, l’under 20 non riesce ad accedere alle Finali nazionali

NewTuscia – VITERBO – Due sconfitte in volata contro La Spezia e Valtarese, una più netta contro Moncalieri e la conseguente eliminazione nella fase interregionale del campionato under 20 di basket femminile. Non sono arrivate vittorie per le ragazze viterbesi della Defensor, ma la tre giorni di match disputata a Chiusi (SI) ha rappresentato comunque un’esperienza importante per il team composto in larga misura dalle stesse atlete che disputano anche il campionato di serie B.

La prima gara, contro La Spezia, è stata decisa solamente nelle battute finali, quando il punteggio è passato dal 41-41 al definitivo 50-41 per le liguri, complice anche qualche errore delle giovani gialloblù. Molto più a senso unico la seconda sfida contro Moncalieri, favorita numero uno e dominatrice in effetti del girone con tre vittorie molto larghe. L’ultimo match, contro le emiliane della Valtarese 2000, è stato molto combattuto con due formazioni che ci tenevano a chiudere la loro avventura con una vittoria: alla fine l’hanno spuntata le giovani della Valtarese per 65-64, beffando proprio in extremis le ragazze viterbesi.

Questi i tabellini della Defensor nelle tre partite disputate:

Prima partita: Maroglio 6, Martin 12, Boccalato 5, Nizza 6, Pasquali 2, Gatti 4, Bevolo, Boni 6

Seconda partita: Maroglio, Boccalato 7, Martin 2, Nizza, Pasquali 2, Gatti 3, Bevolo 6, Boni 2, Magrini, Quaresima, Ricci

Terza partita: Maroglio 5, Martin 22, Boccalato 6, Nizza, Pasquali 9, Gatti 9, Bevolo 6, Boni 5, Quaresima 2, Magrini

Buone notizie per il settore giovanile della società viterbese sono arrivate comunque: il 18 e 19 marzo prossimi, infatti, ci sarà anche Agnese Bevolo (classe 2002) a Roma al raduno della nazionale under 16 allenata da coach Giovanni Lucchesi. Una conferma della bontà del lavoro svolto dai tecnici viterbesi e un riconoscimento per l’impegno e la dedizione con cui viene da sempre curato il settore giovanile.