Volley femminile Vbc, quattro vittorie su cinque incontri

NewTuscia – VITERBO – Vince nettamente 3/0 l’Under 13 elite di Stefano Battisti opposta al PalaVolley all’Enel Civitavecchia seconda in classifica. Grazie ai tre punti ottenuti le viterbesi affiancano in graduatoria proprio le romane e si godono il secondo gradino del podio in attesa degli altri incontri della girone in programma il 25 gennaio.

Importante vittoria anche della Serie D allenata da Francesco Rita opposta, sempre fra le mura amiche, alla Ceramica Scarabeo Junior Civita Castellana nel classico derby della Tuscia. Nonostante il divario in classifica, ben otto i punti in più delle civitoniche, Elena Caporossi e compagne si impongono al tie-break dopo essere state in vantaggio di due set (25/21, 25/18, 15/25,19/25 15/11).

La vittoria consente alle gialloblu di avvicinare ad un solo punto di distanza in classifica Green Volley sconfitta 3/1 da Aurelio.

Altro derby e altra vittoria, quella della VolleySì a Tuscania nell’incontro valido per la nona giornata del campionato di Under 14 di eccellenza. Le ragazze di Jacopo Iacovacci e Alessio Pignatelli si impongono 1/3 (25/21, 21/25, 20/25, 17/25) e abbandonano l’ultima posizione in classifica proprio a spese del Tuscania Volley.

Unica squadra Vbc ad essere sconfitta nel fine settimana è l’Under 13 promozionale di Danilo Turchi superata in trasferta 3/0 da Pallavolo Orbetello.

Dulcis in fundo, il fantastico quanto atteso successo della Serie C di Danilo Turchi contro Cali Roma XIII al PalaVolley di via Gran Sasso nell’incontro valido per la dodicesima giornata del girone A. Anche qui, nonostante il forte divario in classifica, ben 10 punti in più da parte delle romane, Michela Marinelli e compagne tirano fuori dal cilindro la loro migliore prestazione stagionale e, dopo aver perso, male, il primo parziale, si aggiudicano i restanti portando a casa tre importantissimi punti 3/1 (12/25, 25/17, 25/21,25/21). Bottino che consente loro di portarsi a un solo punto da Pianeta Volley (sconfitta 0/3 da Omia Volley) e a -3 da Volley Group Palocco (3/0 dalla capolista Margutta Civitavecchia) e riaprire di fatto la lotta per la salvezza.