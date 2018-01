Polo: “Ripensare il trasporto trasporto pubblico locale e regionale”

NewTuscia – VITERBO – È necessario ripensare, presto, lo schema del trasporto pubblico locale e regionale creando, finalmente, una opportuna sinergia tra le aziende Francigena e Cotral.

Questo per erogare un mi gliore servizio alla utenza del territorio viterbese ed ottimizzare le limitate risorse pubbliche a disposizione. É necessario anche recuperare il metodo della effettiva partecipazione dei lavoratori alle scelte strategiche aziendali, episodicamente, se necessario, attraverso l’uso dello strumento referendario. Le scelte dei turni, per esempio, non dovrebbero mai essere calate come imposizioni dall’ alto, specie quando hanno l’ effetto di condizionare la vita dei lavoratori che, peraltro, svolgono una funzione sociale così importante e delicata verso l’utenza ed in adempimento dello stesso contratto di servizio, che è rispettato grazie al loro impegno quotidiano di lavoro. In conclusione, per l immediato futuro serve una maggiore partecipazione e concertazione della base alle scelte strategiche di vertice , le quali, specie per il nostro territorio non potranno prescindere da una inevitabile sinergia tra i due principali vettori del territorio viterbese.

Pier Giuseppe Polo