Nuovo sold out per il Teatro dell’Unione di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Dopo quello di domenica scorsa, con lo spettacolo L’Operazione di Stefano Reali, un nuovo sold out per il Teatro Unione di Viterbo. Anche il primo appuntamento con la stagione di teatro ragazzi è tutto esaurito.

A richiamare grandi e piccini lo spettacolo Bubbles con Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite, uno dei bubble artist di maggior successo nel panorama europeo, impegnato anche in numerosi show televisivi ed in importanti manifestazioni internazionali.

Segnaliamo che è possibile acquistare i biglietti per domenica 28 gennaio per lo spettacolo La ragione degli altri, da Luigi Pirandello per la regia di Tato Russo, sia on line che presso la biglietteria del teatro, aperta tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 19.

Per rimanere sempre aggiornati sulla programmazione si può visitare il sito: www.teatrounioneviterbo.it

Per informazioni telefono 388.9506826 email: teatrounioneviterbo@gmail.com