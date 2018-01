Nepi, torna la regina delle gare d’inverno

NewTuscia – NEPI – Poco più di due settimane all’appuntamento con la 39° edizione della Maratonina dei 3 Comuni, la gara nazionale su strada che si svolgerà il 28 gennaio 2018, con partenza ed arrivo a Castel Sant’Elia.

Da tempo l’Atletica Nepi è al lavoro per preparare la storica manifestazione podistica, che come di consueto farà convergere migliaia di podisti che per un giorno diventeranno i veri padroni di questo angolo di Tuscia.

La partenza e l’arrivo in questa edizione sarà a Castel Sant’Elia, con il percorso che dapprima raggiungerà Nepi, poi Civita Castellana, per fare poi ritorno nella città della Madonna ad Rupes attraverso la salita simbolo di questa gara “I Millecori”, che in più di un’occasione ha di fatto deciso gli esiti della competizione.

Nata nel 1980, questa manifestazione è subito entrata nel cuore di ogni appassionato, arrivando a superare ampiamente i 2400 iscritti, con 2300 classificati, provenienti da ogni parte d’Italia.

Il grande lavoro di promozione e la nota capacità organizzativa dell’evento, da sempre sotto l’attenta regia della Atletica Nepi, ha reso possibile questi risultati, e le proiezioni anche quest’anno sono decisamente favorevoli. Assisteremo ad un nuovo spettacolo di sport. Difatti giungono numerose le iscrizioni alla segreteria dell’organizzazione.

Tutte le anticipazioni le avremo in occasione della Presentazione Ufficiale dell’evento che si terrà il 24 gennaio alle 17.30 presso il Comune di Castel Sant’Elia, dove tra l’altro verrà finalmente svelato il famoso “piatto ricordo” ormai ambita medaglia di partecipazione che ogni partecipanti alla 3 Comuni assolutamente vuole, da esibire come uno dei suoi ricordi sportivi più belli. Anche quest’anno, ovviamente a colori.

La Maratonina dei Tre Comuni è organizzata dalla Atletica Nepi, con il patrocinio dei comuni di Nepi, Civita Castellana e Castel S. Elia, sotto l’egida della FIDAL. Si avvale della collaborazione della Alto Lazio Civita Castellana, Avis di Nepi, Avis di Castel Sant’Elia, Pro Loco di Castel S. Elia, Croce Rossa di Nepi.

Sono partner dell’evento, Acqua di Nepi, Enel, HDI Assicurazioni, Carrefour, Banca di Credito Cooperativo di Formello e Trevignano Romano, ErreAuto.

A.S.D. Atletica Nepi