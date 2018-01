La Stella Azzurra Ortoetruria torna al Palamale per la prima del 2018

NewTuscia – VITERBO – Torna finalmente in campo la Stella Azzurra-Ortoetruria, esattamente dopo un mese dall’ultima vittoriosa gara di campionato disputata contro Fondi, che al PalaMalè afffronta domenica sera alle 18 la quotatissima San Paolo Ostiense, attualmente seconda in classifica. I romani sono un team di notevole livello che può contare oltre che sull’esperto Giannini, su un gruppo di giovani di ottime qualità che esprime un gioco interessante e di notevole livello agonistico.

“San Paolo è una squadra che gioca a memoria – dice coach Fanciullo – e questa è la loro forza, unita a rapidità e dinamismo. Dovremmo essere bravi ad imporre le nostre scelte ed a mettere la gara sui binari giusti fin dall’inizio. Contro di loro sarebbe un errore fondamentale lasciargli l’iniziativa”

La Stella Azzurra guida attualmente la classifica insieme alla Petriana, ma deve ancora giocare l’ultima partita non disputata contro Anzio. Cogliere un risultato domani ed indipendentemente dal recupero fissato per giovedì 18/2, le permetterebbe di presentarsi al giro di boa nella prima gara del girone di ritorno contro la SMIT Roma, in programma di nuovo al al PalaMalè il 21/2, ancora al comando del torneo.

La Stella si è allenata con intensità in questa settimana, anche con un’amichevole contro Orvieto, per ritrovare il ritmo di gioco e tentare di minimizzare i postumi di una pausa troppo lunga che potrebbe rapresentare qualche difficoltà in più da superare per i biancostellati. Ma l’Ortoetruria ha tanta voglia di tornare sul parquet e di riprendere la marcia fin qui vittoriosa ed esaltante che ha caratterizzato la prima parte della stagione. Tutto in campo il roster viterbese, ad eccezione di Baldelli che comunque sta recuperando ottimamente i postumi dell’infortunio al ginocchio subìto agli inizi di dicembre, pronto a rivestire a breve la maglia per dare il suo fondamentale apporto ai compagni.

Appuntamento quindi al PalaMalè domenica sera, per assistere ad una gara nella quale la Stella chiama a raccolta tutti i propri tifosi per sostenere i ragazzi in una partita molto importante che si preannuncia bella e certamente combattuta.

Palla a due alle 18, sotto la direzione di Paccariè di Cerveteri e Spinelli di Roma.

Pallacanestro Stella Azzurra Viterbo