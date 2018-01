Elezioni: Rete liberale, al voto insieme a “Noi con l’Italia”

NewTuscia – ROMA – Trovato accordo con Fitto – Cipolletti, piena sintonia su programma comune Roma. “Siamo felici di aver raggiunto un accordo politico e programmatico con chi, come noi, condivide i valori cristiani e della tradizione popolare e liberale”. Ha dichiarato il segretario di RETE LIBERALE, Maurizio Cipolletti commentando l’adesione al progetto politico di “Noi con l’Italia” guidato da Raffalele Fitto. “RETE LIBERALE, già presente alle elezioni amministrative dal 2009 – ha aggiunto Cipolletti – si batterà per un taglio consistente della spesa pubblica e una riduzione della pressione fiscale a carico di famiglie e imprese”.

“Abbiamo una piena sintonia sui temi etici, dalla centralità della famiglia naturale fondata sul matrimonio, alla tutela della vita, fino al pericolo di una sempre più insistente colonizzazione ideologica nelle scuole dei nostri figli. Infine, lavoreremo per un’unità della coalizione del centrodestra, soprattutto in vista delle elezioni regionali del Lazio, in cui auspichiamo – conclude Cipolletti – un candidato forte e unitario”.