A Viterbo il progetto di allestimento interattivo “Il Borgo Fantasma di Celleno”

NewTuscia – VITERBO – Il 15 gennaio 2018, Hubstract. Made For Art presenta il progetto interattivo “Il Borgo Fantasma di Celleno”, un allestimento inclusivo e interattivo per la valorizzazione turistica di Celleno e del suo territorio.

L’appuntamento è alle ore 17 presso lo Spazio Attivo Viterbo di Lazio Innova (in via Faul 20-22), che promuove progetti e idee imprenditoriali in un territorio caratterizzato da un significativo patrimonio storico, artistico, architettonico e ambientale. Lo Spazio Attivo regionale ospita al suo interno progetti d’impresa e startup in prevalenza attive nella filiera dell’industria culturale e creativa. Quattordici i laboratori per l’incubazione dedicati alle “startup go to market”. È inoltre sede del FabLab Lazio, uno spazio condiviso, dotato di attrezzature e tecnologie innovative nel quale maker, designer e studenti possono realizzare prototipi e oggetti “custom made” e auto-prodotti e dello Sportello Donna Forza 8.

All’evento saranno presenti il sindaco di Celleno Marco Bianchi, Luigi Vetrani di Hubstract. Made For Art, Stefano Fantacone, Presidente Lazio Innova, il consigliere della Regione Lazio Enrico Panunzi, Giuseppe Romagnoli e Saverio Senni dell’Università della Tuscia, l’architetto Massimo Fordini Sonni e il responsabile dello Spazio Attivo di Viterbo Giulio Curti.

Verrà presentato un nuovo percorso di allestimento inclusivo e interattivo a cura di Hubstract Made For Art in collaborazione con l’Università degli Studi della Tuscia. Un percorso che racconterà il territorio, il borgo antico e la sua storia, le tradizioni e la festa della ciliegia che ogni anno attrae migliaia di visitatori.

Con il progetto “Il Borgo Fantasma”, il Comune di Celleno intende far conoscere e valorizzare il centro storico col suo affascinante castello-borgo fantasma, le tradizioni, i prodotti tipici locali e lanciare un progetto di ospitalità diffusa per la valorizzazione del patrimonio abitativo come forma di turismo sostenibile.

Hubstract è una startup innovativa, nata all’interno dello Spazio Attivo di Viterbo e finanziata dal Fondo Regionale per la Creatività (Bando 2016), che sviluppa prodotti e servizi per la valorizzazione e la promozione di beni e attività culturali.