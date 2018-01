Regionali: comitato Zingaretti, nel week end 1.000 volontari e 250 gazebo

NewTuscia – ROMA – “In questo fine settimana continua la campagna a sostegno di Nicola Zingaretti alla Regione Lazio con una mobilitazione diffusa in tutte le province della regione. In oltre 250 piazze saranno allestiti info point e gazebo per far conoscere l’attività di governo degli ultimi 5 anni e per informare i cittadini sul programma e i progetti futuri. Oltre 1.000 i volontari già attivi che animeranno queste giornate. Durante le giornate di sabato e domenica a Roma saranno allestiti 5 info point fissi in piazza del Popolo, largo Argentina, viale Marconi, piazza Anco Marzio a Ostia e piazza Fiume.

I banchetti nella città di Roma saranno più di 100 e oltre 50 in provincia. Volantinaggi itineranti in piazza Dei Caduti a Viterbo e al centro di Rieti. Oltre 30 banchetti sono poi stati predisposti a Frosinone e 20 a Latina. “La forza del fare” è il titolo della campagna di Zingaretti. In occasione di questo week end di mobilitazione verranno distribuiti materiali informativi dal titolo “5 anni di fatti”, volantini stampati su carta riciclata al 100%. All’interno in sintesi l’azione di governo degli ultimi 5 anni incentrata sull’equilibrio tra politiche di risparmio, di investimento e di miglioramento dei servizi.